OM, OL – Mercato : la bataille pour Kondogbia est réglée, Blanc est KO

Si le nom de Geoffrey Kondogbia (Atlético Madrid, 30 ans) est évoqué depuis plusieurs jours à l'OM et à l'OL, l'un des deux Olympiques a aujourd'hui clairement pris l'avantage sur l'autre dans le dossier de l'ancien Lensois.

En effet, alors que Lyon planche toujours sur son passage devant la DNCG et l'argent à trouver pour passer sans encombre le cap, Pablo Longoria, lui, n'a déjà plus de temps à perdre. Fabrizio Romano confirme les informations de AS selon lesquelles l'OM est en « négociations avancées » avec les Colchoneros sur le dossier Geoffrey Kondogbia.

Lyon n'a d'ailleurs pas beaucoup d'illusions à se faire puisque l'international centrafricain aurait clairement choisi de rejoindre Marseille et ne pousserait que dans ce sens, écartant tous les autres concurrents. Un coup dur pour Laurent Blanc qui poussait vraiment pour obtenir la venue d'une sentinelle dans le registre de Kondogbia. Reste à savoir s'il pourra se consoler avec Ellyes Skhiri ?

