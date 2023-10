OM - OL : Pierre Ménès a déjà un grand favori pour l’Olympico

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Rien ne va plus actuellement à l’OL. Et, paradoxalement, c’est la raison pour laquelle les supporters de l’OM s’attendent à voir les Gones relever la tête dès dimanche au Vélodrome en clôture de la 10e journée de Ligue 1 (20h45). Pierre Ménès ne semble pas prendre ce scénario trop au sérieux et estime plus grandes les chances de l’OM de s’imposer devant l’OL, tant les Gones semblent incapables de mettre un pied devant l’autre depuis le début de la saison.

Ménès est plus inquiet pour l'OL

« L’ambiance sera extraordinaire, le stade sera plein parce que la rivalité va revigorer tout ce petit monde, a-t-il analysé sur YouTube. Après, je trouve la dynamique négative de l’OM relative parce qu’ils font des choses plus intéressantes depuis que Gattuso est là. Sur la durée, je pense que ça peut plus ou moins se remettre en place. Je serais évidemment plus inquiet pour Lyon. »

Face à Pierrot (2/3) : "J'aurais préféré regarder Rabbi Jacob plutôt que Lyon-Clermont"



Nice feu de paille (?), Lille réaliste, un Olympico au rabais (?), Deschamps vs Latour, Gattuso bonne pioche (?), Aubameyang mauvaise pioche (?)...https://t.co/YraXYw0Hum via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 23, 2023

