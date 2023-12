OM, OL, PSG - Mercato : Griezmann dit non à une pige en L1

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Avec 173 buts, Antoine Griezmann est désormais le co-meilleur réalisateur de l'histoire de l'Atlético Madrid, en compagnie de Luis Aragonés. Ce qui situe la performance de l'international français, qui devrait devenir seul numéro un en 2024. Sous contrat jusqu'en 2026, Griezmann ne sait pas de quoi sa fin de carrière sera faite. Mais il a une certitude, qu'il a énoncée dans une interview à AS parue ce mercredi : les Colchoneros seront son dernier club européen.

"L'Atlético sera mon dernier club en Europe"

"L'Atlético sera presque à cent pour cent mon dernier club en Europe. C'est là où je veux être, là où je suis le plus heureux et ici, je suis chez moi. Au-delà de l'Europe, ce que j'aimerais plus tard, c'est la MLS." Pas vraiment un scoop mais la confirmation qu'Antoine Griezmann ne jouera jamais en Ligue 1. Lui, le supporter de l'OM qui se dit aussi sympathisant de l'OL n'émerveillera pas le Vélodrome ou le Groupama avec son toucher de balle soyeux. Il n'ira pas non plus chez l'ennemi parisien, avec qui il a régulièrement été annoncé en contacts depuis l'arrivée du Qatar. Dommage !

