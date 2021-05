OM, OL, RC Lens - Mercato : un club veut les dépouiller tous les 3 !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Bon dernier de Ligue 1 avec seulement 21 points au compteur, Dijon, vainqueur sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (1-0) lors du dernier match de la saison, est relégué en Ligue 2, après cinq ans passés dans l'élite.

Après avoir bouclé les arrivées de l'avant-centre de l'AJ Auxerre, Mickaël Le Bihan, et du milieu offensif de Niort, Valentin Jacob, le DCFO continue de préparer la saison prochaine. Selon les informations du journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, le club dijonnais voudrait dépouiller l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et le RC Lens en recrutant respectivement Christopher Rocchia, Yaya Soumaré et Cheick Traoré.

