OM - OL : Valbuena se sent un peu responsable

Les débordements de dimanche dernier aux abords du Vélodrome ne pouvaient laisser indifférent Mathieu Valbuena. Marseillais de 2006 à 2014, le meneur de jeu a connu un accueil des plus houleux lors de son retour dans l'enceinte du boulevard Michelet avec le maillot de l'OL sur les épaules en 2015. Sur RMC, il a déclaré que ce qui était une rivalité aigue quand il jouait à l'OM a dérivé en haine entre les deux camps de supporters et qu'il pense en être à l'origine avec son passage à Lyon.

"J'ai l'impression qu'il y a de la haine des deux côtés"

"Cette rivalité entre Lyon et Marseille s'accroît de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a de la haine des deux côtés. Il n'y avait pas ça avant. Peut-être que ma signature à Lyon a enclenché quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Si on laisse passer ça, ça recommencera. Pour moi, ce ne sont pas des amoureux de l'OM qui font ça. Ils punissent les supporters qui viennent voir un match. Peut-être que ça tombera sur l'OM, mais si on ne prend pas de décisions fortes et justes, ça continuera."

