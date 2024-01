Pierre Ménès recadre sèchement Cristiano Ronaldo et achève la Saudi Pro League !

Vendredi, en marge des Globe Soccers Award, Cristiano Ronaldo a mis le feu aux poudres en déclarant que la Saudi Pro League, où il évolue aujourd’hui sous les couleurs d’Al-Nassr, était d’ores et déjà plus compétitive que la Ligue 1.

Forcément, en France, on a eu droit à une levée de boucliers de nombreux acteurs, coachs et observateurs. Pierre Ménès n’a pas fait exception à la règle dans son dernier « Face à Pierrot » sur YouTube.

Le consultant a répondu sèchement au quintuple Ballon d’Or : « Cela doit être de l’auto-persuasion car je n’ai pas le souvenir que Cristiano Ronaldo n’a jamais joué en Ligue 1… A la limite, si c’était Messi qui l’avait dit mais Messi ne dit pas ça. Lui dit plutôt que c’est un championnat difficile et physique. Ronaldo essaie de survendre son championnat alors qu’on voit bien que c’est loin d’être le paradis que beaucoup imaginaient. Pas mal de joueurs veulent se barrer vite fait de là-bas. Ronaldo a pris la L1 plutôt que la Liga, la Série A ou la Premier League mais, en vrai, on s’en fout un peu de ce qu’il raconte… »

