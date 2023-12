Pierre Ménès soulève une incohérence de la Super League

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Après le tremblement de terre qu'a constitué le verdict de la cours européenne de justice dans le litige opposant l'UEFA aux organisateurs de la Super League, tout le monde a donné son avis. Dont Pierre Ménès. Qui a soulevé un point intéressant : à l'heure où les footballeurs comme les entraîneur se plaignent d'un calendrier surchargé, la nouvelle compétition imposerait sept matches de plus que la Champions League à son futur vainqueur (19 contre 12).

"Je n'y crois pas du tout"

"A part le Barça et le Real, tous les autres grands clubs ont dit non. Après, faut pas se leurrer, tout ça n'est qu'une histoire de pognon. Mais quel intérêt aurait une compétition s'il n'y a que ces clubs-là ? Aucun. Et quel mérite aurait un vainqueur de la Champions League sans le Real et le Barça ? Aucun. Ce sont les deux compétitions qui sont en danger ! La gratuité des matches ? Mais la C1 n'est retransmise gratuitement dans aucun pays ! Je n'y crois pas du tout. Si TF1 ne la diffuse pas, c'est que la pub ne se vend pas. Et puis, la Super League, c'est une poule de 15 clubs puis quarts, demies et finale. Donc 19 matches. Un vainqueur de C1 n'en dispute que 12. A l'heure où les joueurs râlent contre le calendrier surchargé, ça me paraît incohérent. En plus, le gouvernement anglais a dit que ses clubs ne la joueraient pas. Donc voilà, je n'y crois pas du tout."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Super Ligue : "La gratuité des matchs, je n'y crois pas"



Vous m'avez demandé mon avis sur la Super Ligue, le voilà !https://t.co/5SGHTE0VXl via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 22, 2023

Podcast Men's Up Life