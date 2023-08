PSG – Mercato : Paris a tenté un coup bas au Stade Rennais pour Matic

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Si le PSG va finalement aider le Stade Rennais à faire signer Nemanja Matic (AS Rome, 35 ans) en offrant l'un de ses indésirables (Paredes et/ou Renato Sanches) au club de la Louve, Paris aurait d'abord tenté de détourner le deal menant au Serbe.

Le PSG a tenté un échange pour Nemanja Matic

En effet, Luis Campos et Luis Enrique n'étaient pas contre la venue de Matic dans la Capitale et auraient manoeuvré en ce sens d'après Ouest-France. « Selon une source proche du dossier, le président du Stade Rennais, Olivier Cloarec, a été en première ligne dans la négociation avec Rome et Matic depuis une semaine, et a joué un rôle prépondérant dans la réussite du transfert. Un dossier qui a été particulièrement compliqué à finaliser pour Rennes. En effet, alors que l’AS Rome est actuellement en négociation avec le Paris Saint-Germain pour remplacer Matic par Renato Sanches et/ou Leandro Paredes, le PSG aurait tenté ces derniers jours un échange avec les dirigeants romains incluant Matic, finalement refusé ».

Finalement, tout est bien qui finit bien pour Rennes qui va récupérer Matic dans les prochaines 48 heures sur un transfert compris entre 2 et 3 M€ (alors que la Roma en réclamait jusqu'à 8 pour le rachat de sa dernière année de contrat). L'ancien joueur de Manchester United doit s'engager pour deux saisons (2025) en Bretagne avec une option d'une saison supplémentaire.

