PSG, OM, FC Nantes, RC Lens, OL, LOSC : Canal+ de retour dans le jeu des droits TV ?

Le dénouement approche dans le dossier des droits télé en Ligue 1 pour la période 2024-2029. La première mi-temps s’est jouée hier, avec la remise des offres qualitatives et l’évaluation des garanties financières des candidats potentiels. La seconde période est prévue pour aujourd’hui, avec les propositions financières qui doivent permettre à la LFP d’atteindre son objectif : 825 millions d’euros annuels sur les cinq lots de Ligue 1 mis en vente sur le marché français en attendant la vente à l’international. On saura dès le début d’après-midi si la L1 a trouvé preneurs. Pour l’heure, L’Équipe affirme que la tendance est moyennement favorable et il serait plutôt étonnant que tous les lots soient attribués. La LFP dit ne pas craindre ce scénario et se tient prête à enchaîner avec des négociations de gré à gré où elle pourrait totalement redéfinir la répartition des matches entre différents opérateurs.

Des tarifs nettement supérieurs à la valeur réelle du produit

Dans ce cas de figure, Canal+, qui a annoncé depuis plusieurs semaines ne pas participer à la consultation, pourrait même revenir en jeu. Hier, logiquement, la chaîne cryptée n’a pas remis d’offre qualitative et sera absente des débats ce matin. Pour le reste, difficile de savoir si les candidats potentiels (Amazon Prime Video, DAZN, beIN Sports, Apple TV +…) seront bien au rendez-vous. La seule certitude est que la quasi-totalité d’entre eux laisse abondamment entendre dans leur entourage, et notamment à la LFP, que les tarifs demandés sont nettement supérieurs à la valeur réelle du « produit » dans une période où les droits sportifs subissent une déflation.

