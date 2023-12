PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : nouveau coup de théâtre pour les droits TV !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Depuis l’échec de l’appel d’offres sur les droits de la Ligue 1 pour la période 2024-2029, les dirigeants de la LFP ont entamé des négociations de gré à gré avec les diffuseurs intéressés. Pour la consultation qui s’est révélée infructueuse le 17 octobre, ils avaient affiché leurs ambitions financières pour les produits mis en vente : 530 millions d’euros annuels pour le lot 1, 270 millions d’euros par an pour le lot 2 et 25 millions d’euros pour les trois lots suivants constitués de magazines. Mais ils n’ont pas reçu d’offres pour ces montants qui valorisaient la Ligue 1 à 825 millions d’euros annuels, et autour du milliard d’euros annuels en y ajoutant les droits internationaux et la Ligue 2.

La Ligue attend toujours 900 M€ annuels !

Pour l’heure, DAZN, semble la mieux placée pour acquérir les droits du championnat, avec ou sans Amazon Prime Video. Mais DAZN n’offre pour l’heure pas des montants suffisants pour permettre au deal de se boucler rapidement. À l’arrivée, L’Équipe affirme que la situation ne devrait pas se décanter immédiatement. D’autant que la Ligue reste ambitieuse, avec l’objectif d’avoir des droits globaux (nationaux et internationaux) autour de 900 millions d’euros annuels !

🥇⏱ IL EST L'OR



La une du journal L'Équipe pour ce dimanche 17 décembre pic.twitter.com/PYlrOwtaQv — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 16, 2023

Podcast Men's Up Life