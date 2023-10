PSG, OM, OL, FC Nantes, ASSE : une issue heureuse pour les droits TV ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Depuis l'annonce par la LFP que l'appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1 avait échoué, le pessimisme régnait au sein du football français. Car celui-ci a grand besoin du milliard d'euros annoncé. Si l'enveloppe est finalement moindre, de nombreux clubs se retrouveront en danger au niveau financier. Mais hier soir sur RMC, Jean-Pierre Caillot s'est voulu rassurant. Le président du Stade de Reims, très proche du patron de la LFP, Vincent Labrune, s'est montré optimiste quant à un dénouement heureux des négociations de gré à gré qui vont bientôt débuter.

"Je suis serein et confiant"

"Il faut avoir en tête que le système français d’appel d’offres est assez particulier. Il faut passer par ses enveloppes avant de faire du gré à gré, ce qui ne se fait pas obligatoirement dans d’autres pays. J’ai un accord de confidentialité, je ne veux pas banaliser les choses et dire le fait que c’est à la fin du marché qu’on connaitra le prix de haricots. Je suis serein et confiant parce que les gens qui travaillent là-dessus sont très compétents et parce qu’il y avait beaucoup de diffuseurs. Pendant ma vingtaine d’années de présidence, j’ai fait un certain nombre d’appels d’offres où souvent, il y avait une guéguerre entre deux diffuseurs potentiels. Pour la première fois, le nombre de diffuseurs est beaucoup plus grand."

"Il ne vous a pas échappés que Canal ne souhaitait pas vraiment que les gens répondent au premier tour. Ils peuvent revenir puisque c’est gré à gré. Oui, ils le sont (dans la danse). Il y a six acteurs potentiels qui ont dit depuis des mois qu’ils sont fortement intéressés par le produit. On n’est pas plus bête que les Espagnols, les Allemands ou les Italiens et regardez où est leur niveau. Il y a toujours beaucoup de penseurs dans ce pays, ils te sortent des experts dont tout le monde sait qu’ils ne sont plus experts de rien du tout depuis bien longtemps et qui, avec certitude, lancent des sommes sous couvert d’anonymat. Je le répète, on verra ce qu’il en sera à la fin et je ne suis pas plus inquiet que ça."

🗣💬 "C'est des bobos !"



Le président de Reims Jean-Pierre Caillot était l'invité de Rothen s'enflamme. Il défend la Ligue 1 face à ceux qui la critiquent. pic.twitter.com/Uon7fXRt6U — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 19, 2023

