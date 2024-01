PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens : Ménès ne croit pas en "l’effet Mbappé" pour les droits TV

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Alors que l’attribution des droits TV de Ligue 1 sur la période 2024-29 inquiète beaucoup de monde, Pierre Ménès a donné son avis sur ce dossier sans fin. Dans son dernier « Face à Pierrot », le consultant s’est étonné de la situation :

« J’espère que ce n’est pas pour Mbappé que les diffuseurs patientent. Quel que soit le niveau de Kylian, faire reposer les droits TV sur la présence ou non la présence d’un seul joueur, ça en dit long sur le niveau d’un prétendu championnat… De toute façon, la Ligue 1 est un investissement à pertes pour n’importe quel diffuseur. Le problème, c’est que le foot est beaucoup trop cher ».

Ménès ne voit pas plus de 600 M€ pour la Ligue 1

Lancé sur la possibilité de voir DAZN rafler la mise sur un montant équivalent à ce qu’il est aujourd’hui, Pierre Ménès a de gros doutes : « Si les informations sont exactes concernant DAZN, c’est inespéré. On peut penser et moi je pense toujours que ce sera compliqué de tirer plus de 600 M€ pour la Ligue 1 ».

