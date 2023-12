PSG, OM, RC Lens, ASSE : Hakimi, Ounahi, Harit, El Aynaoui et Bouchouari sont fixés pour la CAN !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Cinq joueurs de Ligue 1 ont été convoqués avec la sélection marocaine pour disputer la CAN 2024, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'Achraf Hakimi (PSG), Azzedine Ounahi, Amine Harit (OM), Yunis Abdelhamid et Amir Richardson (Stade de Reims). Neil El Aynaoui (RC Lens) et Benjamin Bouchouari (ASSE) n'ont, eux, pas été retenus par Walid Regragui.

La liste du Maroc pour la CAN 2024

Bounou, Mohamedi, Benabid - Hakimi, Mazraoui, Attiat Allah, Aguerd, Saiss, Abdelhamid, Riad, Abqar, Chibi - Richardson, Amrabat, El Azzouzi, Amallah, El Khannouss, Ounahi, Saibari, Harit - Ziyech, Adli, Ezzalzouli, Boufal, Tissoudali, En-Nesyri, El Kaabi.

🚨 OFFICIEL : La LISTE du 🇲🇦 Maroc pour la CAN 2024 ! 🌍🏆 pic.twitter.com/qQR923Wtz5 — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 28, 2023

Podcast Men's Up Life