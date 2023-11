PSG, OM, RC Lens : Messi, Neymar, Sanchez et Openda hantent toujours la L1

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Ce samedi, L'Equipe consacre un long article à la moyenne de buts en baisse en Ligue 1. Elle était de 2,81 lors des deux dernières saisons et plafonne à 2,57 depuis le début du présent exercice. La dernière journée, avec 13 buts inscrits en 9 matches, a été particulièrement pauvre au niveau offensif. Le quotidien sportif s'interroge sur les raisons de ce spectacle en berne, à contre-courant de la tendance des dernières années.

Des remplaçants pas à la hauteur des partants

L'une des explications tient dans l'identité des joueurs ayant quitté la France cet été. Lionel Messi (PSG), Neymar (PSG), Alexis Sanchez (OM), Habib Diallo (RC Strasbourg) et Loïs Openda (RC Lens) ont pesé 84 buts la saison dernière. Leurs remplaçants (Kolo Muani, Ramos, Dembélé, Aubameyang, Wahi...) ne sont pas du tout au niveau pour le moment. Leur intégration nécessite peut-être un peu plus de temps mais force est de constater que pour l'instant, la Ligue 1 est bien moins spectaculaire qu'il y a un an.

