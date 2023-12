PSG, OM, RC Lens, Stade Rennais, LOSC : la France quasiment tirée d’affaire à l’indice UEFA !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

+0,664. C’était l’avance de la France ce jeudi matin avant que le Stade Rennais, le Toulouse FC, l’OM et le LOSC ne rentrent en piste en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. A quatre contre seulement deux Néerlandais en mauvaise posture au coup d’envoi (Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar), les représentants hexagonaux ont encore fait mieux que leurs rivaux (2 victoires, 2 défaites contre 1 victoire).

6 Français vs 3 Néerlandais et plus de 2 pts d’avance, le match final est lancé !

Au rayon des bonnes nouvelles en plus de notre 6/6 en février 2024, on notera l’élimination par la petite porte de l’AZ Alkmaar en Ligue Europa Conférence. Malheureusement, l’Ajax Amsterdam a pris la place de l’autre pensionnaire d’Eredivisie et jouera les barrages de la C4 avec la possibilité d’un parcours intéressant des Amstellodamois. C’est en revanche le seul bémol d’une soirée où les points bonus sont tombées dans les poches françaises.

Au coup de sifflet final de toutes les rencontres, la Ligue 1 avait repris une avance confortable à la 5ème place (+2,264). Avance qui pourrait suffire pour se sauver cette année. Pour rappel, en 2024-25, le 5ème pays européen se verra octroyer 7 places en Coupe d’Europe dont 4 en Ligue des Champions (3 qualifications directes + 1 barragiste). Autant dire que l’enjeu est très important pour la Ligue 1 cette saison… Il faudra que nos 4 représentants en barrages se montrent plus efficaces que le Feyenoord et l’Ajax, également concernés par les matchs couperets de février.

Classement #UEFA des Nations :



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Angleterre 100.553

🇪🇸 Espagne 86.114

🇮🇹 Italie 83.284

🇩🇪 Allemagne 80.909

🇫🇷 FRANCE 62.164

🇳🇱 Pays-Bas 59.900 #BHAOM — Stats Foot (@Statsdufoot) December 14, 2023

