PSG, RC Lens, OM, FC Nantes, OL, LOSC : le milliard des droits TV en grand danger !

Un milliard d’euros, c’est le montant total qu’espère obtenir la LFP pour les droits télé de la Ligue 1 sur la période 2024-2029, en comptant l’international. À la veille du lancement officiel de l’appel d’offres pour l’ensemble des droits de diffusion de la L1, ce scénario idéal imaginé par Vincent Labrune pourrait ne pas avoir lieu. « Par le passé, les appels d’offres n’ont jamais été infructueux mais cette fois-ci, tout le marché a intérêt à ce que ça se solde de gré au gré », explique un ancien dirigeant de la Ligue à L’Équipe.

Les ficelles tirées par Canal+ ?

Pour tous les acteurs concernés, comme d'autres éventuellement, on vit peut-être seulement une mise en jambes. Selon L’Équipe, le football français redoute en effet que Canal+, distributeur des principaux protagonistes potentiels de cet appel d'offres (DAZN, beIN Sports, Apple TV +...), ait suffisamment d'influence pour les pousser à miser peu. Et ainsi rendre l'appel d'offres infructueux. On entrerait alors pour la Ligue dans une phase de négociation de gré à gré avec les uns et les autres pour tenter de rattraper le coup, comme un match qui irait en prolongation en espérant le but en or...

