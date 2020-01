PSG : Daniel Riolo a trouvé un autre bouc émissaire que Verratti

true

Le PSG a débuté l’année 2020 sur les chapeaux de roue, en passant deux cartons en Coupe de France (6-0) et en Coupe de France (6-1). Daniel Riolo fait pourtant partie de ceux, et ils sont nombreux, à attendre la Ligue des champions pour juger vraiment cette équipe.

En attendant, le consultant de RMC Sport est bien obligé d’analyser les prestations des hommes de Thomas Tuchel. Et il ne veut absolument pas de Thilo Kehrer dans les matches à enjeu ! « Derrière, il faut la meilleure charnière possible, donc Thiago Silva et Marquinhos, a-t-il insisté sur la radio sportive. Que Tuchel ne soit pas tenté de nous mettre son chouchou Kehrer ! C’est la folie avec lui ! Je veux bien qu’ils aient le même agent… S’il veut faire jouer Kimpembe, il faut faire monter Marquinhos au milieu. Donc on aurait Marquinhos-Verratti au milieu. »

Au milieu, justement, ce même Riolo veut donner une nouvelle chance à Leandro Paredes, ménagé contre l’ASSE mercredi au Parc des Princes. « J’ai encore envie de voir Paredes dans quelques matchs un peu plus chauds, a réclamé notre confrère. Tuchel commence à croire en Paredes, Gueye est à 100%… Pour moi, le chantier de Tuchel, c’est ça, vu qu’il a les quatre de devant et qu’il ne changera plus. »