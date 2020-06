PSG – Mercato : Leonardo a une urgence à gérer avant la saison prochaine

true

Avant de penser à la préparation de l’exercice 2020-21, le PSG doit faire en sorte de finaliser quelques prolongations pour finir la Ligue des Champions.

Si le Paris Saint-Germain doit déjà travailler à anticiper la saison 2020-21, le club de la Capitale a également dans un coin de la tête de bien finir l’exercice 2019-20 qui devrait se prolonger aux alentours du 10 août avec la phase finale de la Ligue des Champions… Et cela pose bien des soucis d’organisation à Leonardo.

Le vestiaire uni pour finir la Ligue des Champions

En effet, si Thomas Tuchel doit se casser la tête pour mettre en place un programme de reprise post-Covid permettant à l’équipe d’être prête physiquement et dans le rythme pour cette échéance, dans les bureaux il faut aussi s’activer pour solutionner la problématique des fins de contrat au 30 juin. Si le Mercato est ouvert en France et que certains peuvent d’ores et déjà partir, l’équipe francilienne s’est entendue pour aller au bout de la C1. Reste néanmoins à formaliser tout ça.

Cinq avenants à signer pour finir la saison en C1

Selon « Le Parisien », Leonardo attend le 17 juin, date des grandes annonces et des officialisations de l’UEFA, pour accélérer les discussions. Si Eric-Maxim Choupo-Moting, non inscrit pour la C1, ne sera pas prolongé, pour les autres (Kurzawa, Meunier, Silva, Kouassi, Cavani) des avenants de contrat doivent être signés. « Il sera essentiellement question de salaire, mais aussi des conditions de durée en cas d’élimination prématurée en Coupe d’Europe », explique le quotidien. Des discussions serrées à prévoir donc.