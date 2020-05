PSG : Neymar, Mbappé, Verratti… Cindy Bruna clarifie sa relation avec le trio

true

Dans Paris Match, Cindy Bruna (mannequin, 25 ans) est revenu sur ses prétendues amourettes avec les stars du PSG.

Mannequin français réputé, Cindy Bruna (25 ans) a régulièrement vu son nom circuler parmi les WAGs du Paris Saint-Germain. Présente à l’anniversaire de Neymar, évoquée comme petite-amie potentielle de Kylian Mbappé ou plus tard de Marco Verratti (avant que ce dernier ne sorte avec Jessica Aidi), la jolie métis, égérie de Calvin Klein, a clarifié sa situation dans « Paris Match ».

Elle connait bien le milieu du foot grâce à sa sœur : « J’ai découvert le football à travers mon beau-frère, Mickaël Le Bihan, qui a joué à Nice puis à Auxerre. Je suis allé en Russie pendant la Coupe du Monde et il m’arrive, quand je suis à Paris, de me rendre au Parc des Princes pour certains matches du PSG. Avec Neymar, Marco et Kylian, ça a accroché tout de suite. Ils sont devenus des potes cool et bienveillants avec lesquels il m’arrive de passer du temps sans qu’on parle de foot ou de mode ».

En revanche, point d’amourette avec aucun des trois : « Je sais qu’après la diffusion des photos de cet anniversaire on m’a prêté des liaisons avec les trois. Comme si on ne pouvait pas imaginer qu’il puisse juste exister des liens amicaux entre une femme et un homme ».