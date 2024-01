Quiz : as-tu bien suivi le début du Mercato d’hiver 2024 de L1 et de L2 ?

S’il reste encore trois semaines au Mercato d’hiver 2024, qui ferme ses portes au jeudi 1er février prochain à 23h59, la Ligue 1 et la Ligue 2 ont déjà été marqués par certaines opérations d’ajustement dans les effectifs des meilleurs clubs français.

Que vous soyez un supporter acharné de votre club, un mordu de la Ligue 1 ou simplement un amateur de Fantasy League désireux d’anticiper votre prochain Mercato sur « Mon Petit Gazon », vous n’avez surement pas tout suivi ce qu’il s’est passé, trop pris par les fêtes de fin d’année.

A But ! Football Club, nous vous proposons une session de rattrapage avec un grand défi. Peux-tu avoir 8/10 ou plus à notre quiz sur le début du Mercato d’hiver 2024 en France ?

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Pour résumer

But ! Football Club vous propose un quiz exclusif sur le début du Mercato d’hiver 2024 en Ligue 1 et en Ligue 2. Tu penses être incollable sur ce qu’il s’est passé depuis le 1er janvier alors viens te tester et montre que tu es aussi le boss du Mercato et que tu peux remplacer Pablo Longoria.