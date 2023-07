Quiz : seul un expert de la Ligue 1 saura reconnaître ces joueurs mythiques des années 80-90

On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le temps d'avant l'arrêt Bosman, des nuques longues, des moustaches bien drûes, des coupes de cheveux expérimentales et d'un tout autre football en Ligue 1 / Division 1. Vous avez envie de vous replonger dans ces années qui ont marqué votre enfance / adolescence ? Vous souhaitez revivre en quelques clichés le football d'avant ? Ce quiz est vraiment fait pour vous.

Seul un véritable amoureux du ballon rond qui a vécu ces grandes années peut avoir 7 sur 10 ou plus à notre quiz sur le football d'avant 2000. Envie de ressortir quelques vieux album Panini poussiéreux du grenier ? C'est parti !

Si vous n'arrivez pas à visionner ce quiz, cliquez sur ce lien.

