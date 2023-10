Stade Rennais – FC Nantes : la sanction pour les chants hostiles à Abline est tombée, le PSG va s’étrangler !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Au sujet des fumigènes et des chants hostiles à l’égard de Matthis Abline (subtilement appelés « expressions orales » dans le communiqué), le Stade Rennais n’a écopé que d’une amende de 70 000€ pour son derby contre le FC Nantes. Une décision qui confirme le deux poids deux mesures par rapport au PSG face à l’OM où d’autres chants ont donné lieu à la fermeture du Virage Auteuil pour un match et une suspension avec sursis pour quatre joueurs parisiens ayant entonné le chant des supporters.

Montpellier – Clermont jugé le 25 octobre

Concernant le match Montpellier – Clermont, arrêté à la 93ème minute après qu’un pétard a explosé à côté du gardien clermontois Mory Diaw, la Commission de discipline a placé le dossier en instruction. Le verdict final sera donné dans 14 jours, soit le 25 octobre après avoir entendu le MHSC sur l’incident. En revanche, il n’y a pas eu de clémence pour Neto Borges, très énervé et exclu par Monsieur Batta, qui a écopé de deux matchs.

Maxime Estève (MHSC) et Rassoul Ndiaye (Le Havre) ont écopé d’un match ferme. Lilian Brassier (Brest), Angel Gomes (LOSC), Kephren Thuram (OGC Nice), Elye Wahi (RC Lens), Stijn Spierings (Toulouse FC) et Denis Zakaria (AS Monaco) ont été frappé d’une révocation de sursis.

Enfin, en Ligue 2, le très chaud AC Ajaccio – SC Bastia a abouti à plusieurs suspensions parmi les officiels bastiais et l’ACA a écopé de 80 000€ d’amende pour les fumigènes et les « expressions orales » constatées et la fermeture d’un match avec sursis d’une tribune du Stade François-Coty.

