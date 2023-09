Stade Rennais - FC Nantes : Ludovic Blas attend les Canaris de pied ferme

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Ce dimanche (20h45), Ludovic Blas (Stade Rennais) se prépare à des retrouvailles assez tranquilles avec le FC Nantes lors du derby au Roazhon Park. Tranquille d’abord parce qu’il n’aura pas à subir la colère de ses anciens supporters, lesquels boycottent le déplacement mais se rattraperont au match retour. Tranquille aussi et surtout car, sauf énorme surprise, le Martiniquais devrait être aligné titulaire par Bruno Genesio.

Une place de titulaire quasiment garantie grâce à Le Fée ?

Remplaçant à une seule reprise depuis qu’il est disponible à Rennes (contre le LOSC), Ludovic Blas était en concurrence avec Enzo Le Fée pour une place dans le onze sur le derby… Sauf que l’ancien Lorientais, rentré en jeu et ressorti quelques minutes plus tard à Montpellier dimanche dernier (0-0), souffre de l’épaule et n’est pas certain de pouvoir tenir sa place dans le groupe.

Auteur de 2 buts en 6 apparitions cette saison (dont un bijou en Coupe d’Europe contre le Maccabi Haïfa !), Ludovic Blas mettra-t-il fin à la série d’invincibilité de quatre matchs des Canaris ?

