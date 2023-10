Stade Rennais – FC Nantes / Mercato : le Real Madrid a supervisé plusieurs joueurs !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

A l’affût des jeunes talents les plus prometteurs, le Real Madrid avait mandaté un scout au Roazhon Park ce dimanche soir pour le derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes (3-1). Selon Sports Zone, l’émissaire de la Maison blanche était là pour des joueurs des Rouge et Noir et notamment Désiré Doué (18 ans).

Doué a brillé sous les yeux du Real Madrid

Satisfait du recrutement d’Eduardo Camavinga et conscient du potentiel des joueurs formés à la Piverdière, le Real n’a pas perdu son temps puisque le milieu offensif, rentré à la 70ème minute du match a marqué le but du 2-1 dès son premier ballon.

Reste à savoir si le scout madrilène a aussi pris le temps de noter quelques noms de Nantais sur son calepin…

🚨 EXCL. Pour la deuxième fois de la saison, un scout a été mandaté par le Real Madrid pour faire un rapport de match sur des joueurs du Stade Rennais dont les noms n’ont pas filtré. pic.twitter.com/iE3knKWSEP — SPORTS ZONE (@SportsZone__) October 1, 2023

