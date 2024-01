Stade Rennais - OM : les compos sont là

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Un mois et demi après leur première opposition de la saison en championnat, qui avait tourné en faveur des Marseillais au Vélodrome (2-0), le Stade Rennais et l'OM se retrouvent ce soir. Il s'agit du dernier 16e de finale de Coupe de France. Pour cette affiche, les Phocéens se présentent très amoindris à cause de la CAN, où sept de leurs joueurs sont partis. Rennes n'est pas en reste puisque Théate (suspendu), Gouiri (blessé), Matic (en instance de départ) et Wooh (CAN) sont également absents.

Rennes : Gallon - Doumé, Omari, Belocian, Truffert - Santamaria, Bourigeaud, Le Fée, D.Doué - Terrier, Kalimuendo.

OM : Lopez- Meïté, Gigot, Balerdi - Clauss, Veretout, Onana, Nadir, Murillo - Vitinha, Aubameyang.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Les 2️⃣1️⃣ 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧𝐬 convoqués par le 𝙘𝙤𝙖𝙘𝙝 𝙂𝙖𝙩𝙩𝙪𝙨𝙤 🇮🇹 pour le 16ème de finale de @coupedefrance face au Stade Rennais ! 📝 #SRFCOM pic.twitter.com/htTQAqJ9c6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 21, 2024

Podcast Men's Up Life