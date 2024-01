Stade Rennais, RC Lens, OGC Nice – Mercato : Bouanga fait une mise au point pour son avenir

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Invité du Football Show sur beIN Sports 1, Denis Bouanga (Los Angeles FC, 29 ans) a fait le point sur sa situation au Mercato d’hiver. Meilleur buteur de la saison de MLS, l’ancien Stéphanois – qui est sous contrat jusqu’en décembre 2025 avec son club californien – n’a pas masqué ses envies de revenir en France.

Il attend les offres de France

« J’aimerais retourner en Europe, pourquoi pas en France ? Et me rapprocher de ma famille. J’ai des contacts en France mais le marché de janvier est difficile. Je me laisse jusqu’à la fin du mois pour avoir des offres. Sinon je me sens bien à Los Angeles », a glissé le Gabonais qui n’a « pas envie d’être une deuxième option » : « Je veux être dans un club où j’aurai une place importante ».

Interrogé sur les rumeurs l’envoyant au RC Lens ou encore au Stade Rennais, Denis Bouanga a botté en touche… reconnaissant quand même un fond de vérités : « Je ne vais pas tout dévoiler. Je pense qu’il y a des contacts mais je ne vais pas tout dévoiler. Moi, j’aimerais revenir en France plus près de mes parents ». Message passé.

