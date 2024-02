Stéphan et Maurice pas sur la même longueur d’ondes à Rennes, le LOSC et Nice valident leurs Mercatos

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Stade Rennais : Maurice vise l’Europe, Stéphan reste prudent

Julien Stéphan et Florian Maurice (directeur sportif) sont-ils encore alignés sur les objectifs de fin de saison du Stade Rennais ? On peut en douter quand on écoute le directeur sportif parler d’Europe sur Prime (« On part d’un peu loin, l’idée c’est de revenir petit à petit dans la course et essayer sur le sprint final d’avril-mai d’être là où on doit être. Soit à la 5-6ème place ») et le coach rennais rester beaucoup plus prudent en conférence de presse après Montpellier (2-1) :

« L’Europe ? Vous aimeriez bien que je vous dise ça… Non, très sincèrement, il y a cinq semaines, à la mi-temps de Clermont, on était menés 1-0, on était à deux points de la dernière place et cinq semaines après, on ne peut pas affirmer qu’on ait un autre objectif que celui de retrouver de la constance. Dans ce championnat, qui fait la part belle aux équipes qui font de très bonnes séries, en effet, ça permet de remonter, de se rapprocher. Mais avec l’enchaînement Coupe de France – L1 – C3 en février, beaucoup de choses vont se passer, et il reste trois mois et demi de compétition… »

LOSC : Létang valide son Mercato et demande du temps pour Ilic

Présent en conférence de presse hier, Olivier Létang est revenu avec satisfaction sur le Mercato du LOSC : « On a pris notre temps pour recruter trois garçons (Morais, Ilic, Fernandes), avec des profils ciblés et différents. Nous sommes très contents », a glissé le président des Dogues, qui réclame déjà du temps pour le serbe Andrej Ilic, arrivé de Norvège à la fin du Mercato pour être la doublure de Jonathan David :

« Souvenez-vous, quand Jonathan David est arrivé, il a mis trois mois pour marquer un but. Je crois d’abord en la force d’un groupe. On a une dynamique avec des joueurs qui ont joué sur les postes offensifs. On connait les qualités d’Andrej, on sait de quoi il est capable mais on va l’intégrer tranquillement, sans pression ».

OGC Nice : Rivère satisfait du Mercato des Aiglons

En cette période de bilan du Mercato, le président du Gym Jean-Pierre Rivère a aussi pris la parole dans Nice-Matin pour valider les opérations réalisées : « Les cases ont été cochées. Il y avait des critères à remplir. Au-delà de l’aspect sportif, c’est l’état d’esprit, la complémentarité entre les joueurs que nous recherchions. Je pense que c’est un bon mercato, bien mené, proprement et dans les temps. Lorsque tous les joueurs seront de retour, on aura un groupe de qualité. On a un objectif très clair, on l’a répété, c’est le top 6, pour jouer une Coupe d’Europe l’année prochaine. »

Stade de Reims : le vestiaire fait front derrière Junya Ito

Junya Ito (30 ans) accusé de viol au Japon mais maintenu dans l’équipe pour la Coupe d’Asie, le Stade de Reims continue de faire corps avec son international nippon. Après le communiqué du club, le gardien Yehvann Diouf a pris la parole face à la presse pour soutenir Ito : « On espère qu’il est innocent car ce sont des choses sérieuses. Il faut tenir compte de la présomption d’innocence. Quand il reviendra, il sera accueilli normalement ».

Stade Brestois : Roy ouvre la porte à Brassier cet été et souffle pour Lees-Melou

Sur ce Mercato d’hiver, le Stade Brestois a traversé quelques tempêtes. Attaqué sur Lilian Brassier et Pierre Lees-Melou, le club armoricain est finalement parvenu à conserver tout son monde pour le plus grand bonheur d’Eric Roy. En conférence de presse, le technicien a évoqué le cas Brassier, ouvrant la porte en grand pour cet été : « Je sais que Lilian a eu des offres (cet hiver). Je n’ai pas senti qu’il était enclin à y répondre aujourd’hui. Je pense que s’il continue comme ça, il aura les mêmes et certainement des offres supérieures d’autres clubs à la fin de la saison où il a un bon de sortie».

Concernant Pierre Lees-Melou, courtisé ardemment par le Stade Rennais et tenté par une jolie bascule financière, le coach du SB29 se satisfait simplement, dans Nice-Matin, de pouvoir toujours compter sur lui : « C’était important parce que c’est un rouage essentiel de notre système. Il est au cœur du projet sportif. C’est un garçon que j’ai replacé à un poste qui était le mien quand j’étais joueur. Cette position-là de registra ou de sentinelle a toujours été une clé importante de mes systèmes ».

Toulouse FC : Novell écarte une recrue estivale

Ce dimanche (15 heures), le Toulouse FC se déplace sur le terrain du Stade de Reims. Pour ce match, l’entraîneur Carles Martinez Novell a décidé de se passer des services de l’ailier Ibrahim Cissoko (20 ans). Selon LesViolets.com, l’intéressé est en parfaite santé mais l’entraîneur espagnol a choisi de se passer de ses services, mécontent de son investissement à l’entraînement et de son comportement. Avec les arrivées de Shavy Babicka et Yann Gboho cet hiver, le Téfécé n’est plus en mal d’ailiers.

Girondins : Bordeaux se fait détruire après sa défaite à Troyes

Battu dans les derniers instants par l’ESTAC (1-2) dans un match à six points pour le maintien, Bordeaux est loin d’être tiré d’affaires en Ligue 2. Une situation qui agace profondément les suiveurs des Girondins et notamment le journaliste de France Bleu Clément Carpentier, qui juge que cette défaite « absolument pas » surprenante. « Quand tu as des pieds carrés devant (et pas 2 de QI foot), tu ne peux rien faire. Rendez-nous Josh Maja et Dilane Bakwa ! Cette équipe n’a que ce qu’elle mérite. Et elle ne mérite pas ses supporters », a lâché le journaliste, acide.

🔴⚽️C’est dur de lui tomber dessus (après ses 2 bons matchs) mais Biumla coûte très cher ce soir. Premier but : relance cata et défense à 3 mètres du joueur avec aucun recul frein. Deuxième but : duel perdu. Mais s’il n’y avait que lui en difficulté… #Bordeaux #Girondins #FCGB — Clement Carpentier (@clementcarpet) February 3, 2024

