Ounas a la rage au LOSC, Sels balance à Strasbourg, Riera protège ses Girondins

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

OGC Nice : Farioli satisfait du point pris à Brest

Hier à Brest, les Aiglons ont vaillamment défendu leur place de dauphin du PSG, repartant du Finistère avec un bon 0-0. Leur entraîneur, Francesco Farioli, a apprécié : "On savait que ça allait être un match compliqué. C’est un bon résultat. On avait une équipe en face qui est venue nous chercher avec agressivité. J’ai formulé des compliments sur Brest avant le match. Et leur prestation du jour a confirmé ce que je pensais. Brest a beaucoup de mobilité, de courage avec des joueurs en pleine forme. C’est pourquoi je suis ravi de prendre un point ici".

Stade Brestois : Roy s'en contente

A l'inverse, Eric Roy estime que son équipe méritait mieux au vu de sa production : "On a fait un bon match. Mais en face, c’était solide. On était proche d’y arriver, on a été très courageux, ça n’a pas suffi. Mais c’était un beau spectacle. Nice était bien organisé et nous avait bien analysé en densifiant son milieu. Il nous a manqué un petit truc, un brin de réussite. Ce qui est satisfaisant c’est le contenu proposé par les joueurs aujourd’hui, comme face à Paris la semaine dernière".

Stade de Reims : Still endosse la responsabilité de la défaite

C'est Will Still très remonté qui s'est présenté devant les médias après la défaite de son équipe à domicile contre le TFC (2-3) : "Tu ne peux pas concéder des buts aussi facilement en première mi-temps. On fait des fautes bêtes, on perd des balles évitables, on n’est pas concentrés, on n’est pas prêts, on se fait prendre dans le dos on n’empêche pas les frappeurs de frapper… Je ne sais même pas si on cadre une frappe pendant 45 minutes. Quand tu fais une première mi-temps catastrophique comme ça, tu ne peux pas dire que c’est cruel, tu ne peux pas dire que c’est la faute de qui que ce soit. La défaite est méritée. J’ai dit aux joueurs que j’allais prendre l’entière responsabilité de la défaite. Mes choix n’ont pas été bons, mes prises de décisions avant et pendant le match non plus. Il n’y a pas de problème, je prends cette défaite pour moi. J’espère que les joueurs auront un minimum de fierté et de responsabilité par rapport au contenu de la première période".

RC Strasbourg : Laurey cite les fans alsaciens en exemple

Sur Prime Vidéo dimanche, l'ancien entraîneur du Racing Thierry Laurey a regretté que les ultras se permettent de plus en plus souvent de faire la leçon à leurs joueurs, assurant que ceux de Strasbourg savent rester à leur place : "J'ai eu la chance d'être à Strasbourg pendant cinq ans, on a eu pas mal de défaites, de moments difficiles, mais jamais on n'a eu ce comportement de la part de nos supporters. Je sais que chaque public est différent, chaque région est différente, chacun a ses spécificités. Mais je trouve ça usant à force. Aujourd'hui dans le football, on a une certaine dérive de certains".

🗣 Thierry Laurey sur la colère récurrente des supporters : "Je trouve ça usant à force [...] Il y a des comportements qui commencent à partir à l'envers."#FCMFCL pic.twitter.com/gnRWhGCLhz — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 4, 2024

TFC : Novell félicite ses recrues après le succès à Reims

Toulouse a réalisé l'une des performances de la 20e journée en allant s'imposer 3-2 sur la pelouse de Reims (3-2) dimanche. En conférence de presse, Carles Martinez Novell a délivré les bons et mauvais points de cette rencontre, félicitant au passage ses recrues : "Notre meilleure première période ? Quand mène 3-0 contre une excellente équipe à la fin de la première période, c'est la preuve que l'on a réussi ce que l'on voulait faire en termes de contrôle du ballon, d'occasions créées et sur notre jeu en transition. On a réussi à faire ce qu'il nous manquait jusqu'à présent".

"Notre pire seconde période ? Non, le football est comme ça, et je ne veux pas être négatif et me souvenir de la deuxième partie de la rencontre. Je vais me contenter de l'état d'esprit de mon équipe sur la deuxième période. Parfois, un but change tout et on a su l'inscrire en première mi-temps, et même si ça a été un peu plus dur en deuxième, je suis satisfait de l'ensemble de la partie. Les recrues ? Ce sont deux joueurs qui ont fait énormément de bien, et on avait la possibilité de les faire jouer, même si j'aurais dû les changer un petit peu plus tôt, car on n'était pas loin de la lésion musculaire pour Yann Gboho, mais je félicite toute l'équipe pour ce résultat."

FC Metz : Bölöni pointe le principal problème de son équipe

Le FC Metz a concédé une septième défaite consécutive en L1 hier contre Lorient (1-2). Pour Laszlo Bölöni, le principal problème de son équipe se situe au niveau de la confiance : "Cette défaite est difficile à expliquer à chaud. Nous avons commencé timidement, nous avons eu des situations qui auraient pu faire la différence. Après une phase difficile, durant laquelle nous avons encaissé un but, nous avons trouvé les ressources nécessaires pour égaliser. En défense, nous avons manqué d'agressivité et de tranchant, notamment dans les couloirs. Il y a des manques à corriger mais tout n'est pas à jeter. Nous manquons cruellement de confiance en nos qualités. Concernant Lamine Camara, il souhaitait débuter la rencontre, nous avons longuement discuté avant le match. Dans sa tête, l'épisode de la CAN est terminé, il a donc commencé le match en tant que titulaire".

Girondins : Riera continue de protéger ses joueurs

Victimes de grosses erreurs individuelles, les Girondins se sont inclinés à Troyes (1-2) samedi dans le temps additionnel, alors qu'ils avaient égalisé à la 90e. Pour autant, leur entraîneur, Albert Riera, continue de ne pas vouloir pointer du doigt ses joueurs : "Les buts, c’est vraiment des cadeaux. "Je te donne le ballon, viens le chercher". Evidemment que l’adversaire en profite. Il attendait nos erreurs et on les a commises. Il faut qu’on apprenne de nos erreurs. Faire une erreur à ce niveau… Mais ce n’est pas une question d’âge. Et je ne veux pas pointer Manu (Biumla). Il vient de faire de très bons matches, et on va le casser ? Non. On va le protéger”.

Mais aussi...

RC Strasbourg : Sels ouvre les vannes

Parti à Nottingham Forest dans les dernières heures du mercato hivernal contre toute attente, Matz Sels a dévoilé la stratégie du RC Strasbourg lors du prochain mercato. « J’ai discuté avec un dirigeant de BlueCo à Monaco. Il a été clair : le rajeunissement du groupe initié cet été n’est qu’un début, a expliqué le gardien belge aux DNA. Le départ des anciens va s’accélérer, l’arrivée de prospects également. Vous verrez l’été prochain. »

⚽️ Matz Sels ne se retrouvait plus dans la direction prise par le @RCSA : les coulisses du départ du portier belge ➡️ https://t.co/AVLEwHod0W 📸 Jean-Marc Loos pic.twitter.com/bh3anI9sn1 — DNA Sports (@LesSportsDNA) February 4, 2024

Montpellier : un record qui craint avant l’OL

Battu à Rennes samedi soir (1-2), Montpellier s’enlise dangereusement dans la zone de turbulences et recevra l’OL avec un triste record dimanche prochain à la Mosson (17h05). Dans les 5 grands championnats européens, le MHSC est en effet l'équipe qui encaisse le plus de buts dans les dix premières minutes d'un match (7) ! Elle en a aussi concédé 5 dans les cinq premières minutes d'une des deux périodes cette saison et seuls l’AS Monaco et le Stade de Reims font pire en L1 (7).

LOSC : Ounas avait la rage

L’élimination précoce de l’Algérie au premier tour de la CAN a décuplé l‘envie d’Adam Ounas de rattraper le temps perdu hier contre Clermont (4-0). « Il est revenu de Côte d’Ivoire très motivé, indique Paulo Fonseca. Il a compris que la première partie de saison n’avait pas été bonne pour lui. Il doit la terminer de manière totalement différente. Il peut être un joueur très important pour nous. »

« Personne ne nous voyait sortir aussi vite de la CAN, admet l‘intéressé. J’ai vite switché avec mon club pour grappiller des places européennes. Pendant un mois, j’ai essayé de travailler dur sous une forte chaleur. Ça m’a beaucoup servi. Tout le monde doit être investi pour les mois qui restent, remplaçants compris. »

Clermont : Gastien veut encore se sauver

Très passif hier à Lille, Clermont s’est fait détruire par des Dogues très mordants sur le plan offensif. « On a été capables de se reprendre entre deux matches contre Strasbourg (1-3 le 21 janvier en Coupe, 1-1 le 28 janvier en L1), rappelle Pascal Gastien. On veut se sauver. On est à 2 points du premier non relégable. Il reste 14 matches. Il faut prendre deux points de plus que les quatre ou cinq équipes devant nous. Un challenge dans nos cordes. »

Podcast Men's Up Life