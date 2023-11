Still fier malgré la défaite, c'est la guerre aux Girondins, coups durs pour l'AS Monaco

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Stade de Reims : Still fier malgré la défaite

Hier, les Rémois se sont bien battus mais ont eu le malheur de tomber sur un Gianluigi Donnarumma et un Kylian Mbappé très inspirés, qui ont porté le PSG vers la victoire (3-0). De quoi rendre fier Will Still : "Donnarumma, c’est une machine de guerre, le meilleur gardien du monde, et Mbappé met un triplé, a constaté le Belge au micro de Prime Vidéo. Je suis incroyablement fier du Stade de Reims ce soir, je suis très content de ce qu’on a pu montrer. Mais quand il y a de la qualité en face, il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire. Félicitations à eux, ils marquent sur un premier but incroyable et deux transitions où on n’est pas tout à fait attentifs. On fait 19 tirs, je suis vraiment satisfait du contenu".

AS Monaco : Hütter se satisfait du point au Havre, Fofana suspendu face au PSG

L'ASM a concédé un triste 0-0 hier sur la pelouse du Havre. Mais son entraîneur, Adi Hütter, a juré en conférence de presse s'en contenter, surtout parce que le HAC aurait pu marquer sur pénalty en fin de match : "C'est un bon point de pris, oui. Au vu des 90 minutes, je pense que les deux équipes méritaient un point. Je tiens à féliciter Le Havre. On a été trop lents dans les phases de jeu, on n'a pas su trouver les solutions ni créer la brèche au sein de leur défense. Le point positif, c'est qu'on n'a pas pris de but une seconde fois d'affilée (après la victoire 2-0 face à Brest). Mais avec le ballon, il faudra faire mieux à l'avenir, nous allons beaucoup travailler pour ça. Et je tiens aussi à féliciter Philipp (Köhn) pour cet arrêt sur le penalty à la fin". A noter que Youssouf Fofana, averti au stade Océane, sera suspendu pour le choc face au PSG le 25 novembre alors que Krépin Diatta, touché à un genou, pourrait lui aussi être absent.

Le Havre : Elsner fier de ses troupes

Même si le promu a manqué un pénalty dans le temps additionnel, l'entraîneur du club doyen, Luka Elsner, était très satisfait de la prestation des siens face à l'ASM : "(J'ai) pas mal de regrets (son équipe a raté un penalty dans le temps additionnel). Malgré tout, quand ce sentiment d'inachevé va se dissiper, il restera quand même un gros contenu et, pour moi, en tant qu'entraîneur et pour le club, ça doit être aussi bien une fierté qu'un optimisme pour l'avenir. Si on produit ça régulièrement, on s'en sortira. Ce qui nous a manqué aujourd'hui pour prendre deux points de plus, on le récupèrera plus tard. C'est une belle soirée qui montre la capacité d'adaptation du groupe. On tient la dragée haute à une équipe qui a été un rouleau compresseur offensivement jusqu'ici. Je pense qu'on a mis tout ce qu'il fallait en place pour limiter les dégâts et les occasions monégasques ont été relativement éparses, ce qui est le signe de l'application des garçons, de leur travail et de leur rigueur".

Stade Rennais : Matic veut changer la mentalité de son équipe

Le milieu serbe du SRFC Nemanja Matic n'est pas satisfait de la première partie de saison de son équipe. A son avis, elle devrait compter 6 à 7 points de plus : Normalement, de ce que je ressens sur le terrain, on devrait avoir 6 ou 7 points de plus. Je n'ai pas vu beaucoup d'adversaires jouer mieux que nous, on a perdu des points sur des matches qu'on aurait dû gagner. C'est difficile à analyser... Peut-être qu'on a besoin de plus de temps pour grandir ensemble. À chaque match, on a pratiqué un bon football mais on n'a pas toujours su tuer la rencontre. Je ne vois pas beaucoup de choses à changer, juste la mentalité. Les erreurs défensives ? Ça fait partie du processus. J'ai certainement fait les mêmes... Beaucoup de joueurs ont 18, 19 ou 20 ans et ils sont déjà de bien meilleurs joueurs que moi au même âge. Il faut apprendre, ne pas perdre confiance et avancer. Il faut du temps pour devenir un top joueur".

Clermont : la série noire des Auvergnats

Cet après-midi, Clermont accueille Lorient avec l'espoir de décrocher sa première victoire à domicile de la saison. La plus mauvaise attaque de L1 (7 buts) reçoit la plus mauvaise défense (20 buts encaissés). Les Auvergnats vont tenter de mettre un terme à leur série noire de quatre matches à domicile sans but inscrit.

TFC : un ultra explique le tifo Jean-Claude Dusse face à Liverpool

Le quotidien Aujourd'hui En France est revenu sur la genèse du désormais fameux tifo des ultras toulousains contre Liverpool (3-2) jeudi dernier. On y voyait le portrait de Michel Blanc avec cette phrase légendaire prononcée dans "Les Bronzés font du ski" : "Sur un malentendu, ça peut passer...". Paul, l'un des capos des ultras du TFC, a expliqué au quotidien que lorsqu'un club comme le TFC affronte un géant européen comme le LFC, "on est obligés d’avoir de l’humour". Un pari gagnant car tout le monde a apprécié !

Girondins : c'est la guerre au club !

Hier, les Girondins ont battu Annecy (3-1), renouant enfin avec la victoire ! Mais l'ambiance est loin d'être apaisée au club, où les ultras ont fait la grève des encouragements, se payant Admar Lopes et Gérard Lopez via des banderoles ("Admar, pilier de bar c’est bien, pilier du club c’est mieux", "Lopez : un club sans incarnation devient un club à l’abandon. Nous voulons toujours un Président Délégué !"). Par ailleurs, Sud-Ouest a révélé qu'une grande partie des sponsors locaux du club avait fait part de sa défiance envers le propriétaire du club, celui-ci ayant même cassé un contrat avec le chef de ce groupe, le viticulteur Benjamin Hessel, en représailles.

