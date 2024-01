Un miracle à Reims, Der Zakarian cartonne Adams, une piste en moins à l'ASSE et Bordeaux ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Stade de Reims : Still parle de miracle après Monaco et évoque le mercato

En conférence de presse, l'entraîneur rémois, Will Still, s'est réjoui de la victoire à Monaco (3-1) et a fait le point sur le mercato de son club : "Les miracles rémois existent (sourire). Je suis très satisfait du groupe. Notre objectif était de faire taire ceux qui disaient qu'on avait 20% de possibilité de victoire dans ce match, de remporter un match à l'extérieur et de battre une équipe du top 6. Je ne pourrais pas être plus fier des joueurs qu'après ce match. Dans le foot, tout est contrôlable si on est connecté à un objectif commun. Malgré les absences (neuf joueurs) et les doutes, on a vu une belle équipe sur le terrain pour remporter trois points super importants. Le mercato ? Le club a été clair, il n'y aura pas de renfort, pas d'argent dépensé au mercato. Mais on a assez de qualité pour faire du mal à pas mal d'équipes de Ligue 1. Il faut continuer sur un projet intéressant. On a un potentiel de fou. On sait que parfois, le plus gros adversaire, c'est nous-mêmes".

AS Monaco : Reims, "le pire match de la saison" pour Hütter

L'entraîneur de l'ASM, Adi Hütter, était remonté après la défaite de son équipe à Louis-II hier contre Reims (1-2) : "Tout d’abord je pense que c’est le pire match de l’AS Monaco depuis que je suis arrivé au Club. Tout le monde était évidemment très énervé dans le vestiaire après le match. Nous sommes aussi très déçus pour notre public, qui méritait mieux. Nous devons apprendre de cette défaite. C’est peut-être mieux qu’elle arrive maintenant plutôt que dans quelques semaines. Nous devons l’accepter et apprendre de celle-ci, mais je ne peux rien retenir de positif".

FC Lorient : les Merlus diminués à Lille

En pleine crise sportive, Lorient se déplace à Lille avec un groupe très diminué. Romain Faivre souffre d'une douleur aux ischios, de même que Benjamin Mendy, out pour plusieurs semaines, et Jean-Victor Makengo est malade. Pas l'idéal pour se relancer...

MHSC : Der Zakarian dézingue Adams

Dans les colonnes du Midi Libre, l'entraîneur du MHSC, Michel Der Zakarian, a expliqué pourquoi Akor Adams était resté sur le banc à Amiens en Coupe de France (2-1) et pourquoi ce pourrait encore être le cas à Brest : "Il se met en dehors de l’équipe tout seul, c’est bête. Il ne se donne pas les moyens de récupérer pour pouvoir rebondir comme il faut. Il doit avoir des préparateurs meilleurs que les nôtres".

SB29 : comment Roy a révolutionné le Stade Brestois

Sur le site de la Ligue 1, le milieu brestois Hugo Magnetti a expliqué comment Eric Roy, qui est arrivé au SB29 il y a un an, avait relancé l'équipe : "Avec la confiance générée par les résultats et le bon classement, nous sommes plus libérés. Éric Roy a changé le Stade Brestois. Car ce que l’on fait cette saison, je pense que l’on savait le faire l’année dernière. Mais avant, on ne voulait pas prendre le risque de perdre des matchs en se prenant des contres. La priorité était de se sécuriser. Désormais, nous parvenons à le faire tout en prenant du plaisir. Notre position au classement y est pour beaucoup dans cette philosophie. Ça change les choses de jouer avec moins de peur et plus de confiance".

RCSA : c'est officiel pour Milos Lukovic

Le Racing a officialisé hier le recrutement de l'attaquant serbe de 18 ans Milos Lukovic jusqu'en 2029. Néanmoins, il ne débarquera pas tout de suite en Alsace puisqu'il va rester en prêt dans son club de l'IMT Belgrade.

TFC : c'est quasiment fait pour Babicka

Foot Mercato annonce que le TFC touche au but pour le recrutement de Shavy Babicka (23 ans). Un accord avec l'ailier droit existe déjà, il n'y a plus que quelques détails à régler avec l'Aris Limassol. La visite médicale devrait avoir lieu prochainement. Le média confirme que les Girondins et l'ASSE étaient également sur le coup pour un prêt avec option d'achat.

Girondins : un ailier du Hertha Berlin dans le viseur

Selon le journaliste de Sky Deutschland Florian Plettenberg, les Girondins de Bordeaux seraient à la lutte avec le Rapid Vienne pour s'adjoindre les services de l'ailier français Kelian Nsona (21 ans). Sous contrat jusqu'en 2026 avec le club de 2.Bundesliga, il vaudrait aux alentours de 500.000€ selon Transfermarkt.

