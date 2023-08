La menace Merlin grandit à Nice, Rennes veut un chouchou du LOSC, un Algérien à Bordeaux ?

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Strasbourg lorgne la pépite Zakharyan (Dinamo Moscou)

Selon Foot Mercato, le RC Strasbourg pousse pour recruter le prodige du Dinamo Moscou Arsen Zakharyan. Des discussions ont été engagées. « Une opération de prime abord non liée à Chelsea », précise le média.

Schneiderlin rejoint Bernardoni à Konyaspor

Après la signature de Paul Bernardoni mardi après-midi, Konyaspor a annoncé en soirée celle celle de Morgan Schneiderlin (33 ans), qui était en Australie depuis son départ de Nice.

HOŞ GELDİN MORGAN SCHNEIDERLIN! 🤝



Kulübümüz, Fransız milli futbolcu Morgan Schneiderlin ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Niang vers Adana Demirspor

Libre de tout contrat, l'ancien attaquant d'Auxerre M'Baye Niang est plus que jamais proche de s'engager avec le club turc de l'Adana Demirspor, selon L'Equipe.

Mais aussi...

OGC Nice : exit Aït Nouri, place à Merlin ?

Priorité de l’OGC Nice pour la suite du mercato estival, un latéral gauche pourrait rapidement débarquer. Et il ne devrait pas s’agir de Rayan Aït-Nouri. Selon le compte Twitter Shoot Africa, bien renseigné sur le football africain, l’international algérien s’éloigne du Gym, ce qui pourrait ouvrir la porte à Quentin Merlin. Comme déjà évoqué ce lundi, le polyvalent défenseur du FC Nantes discute actuellement avec le club azuréen.

Clermont : Massamba Ndiaye attendu en Auvergne

Selon L’Équipe, Massamba Ndiaye, gardien sénégalais du Pau FC est attendu ce mercredi à Clermont pour signer son contrat dont la durée n’a pas été dévoilée. Le portier est lié au club béarnais jusqu’en juin 2025.

Girondins : un ailier algérien dans le viseur ?

Un ailier algérien à Bordeaux ? Selon Sacha Tavolieri, les Girondins ont montré leur intérêt pour Kouceila Boualia. « Malgré une clause de sortie chiffré à 1 M€, l'Algérien pourrait quitter la JS Kabylie pour 800 000 euros. Le FCGB attendrait d'acter un départ offensif avant de se positionner...

🇩🇿🗯️ En #Ligue2, les Girondins de #Bordeaux ont montré leur intérêt pour l'ailier droit algérien de la #JSKabylie, Kouceila #Boualia. Malgré une clause de sortie chiffré à 1M€, l'Algérien pourrait quitter la #JSK pour ≈800K€. Le #FCGB attendrait d'acter un départ offensif… pic.twitter.com/AfFFKuIu03 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 1, 2023

Et enfin...

MHSC : Nicollin fixe les ambitions de la saison

Si la suite du mercato devrait être mouvementé cet été (Wahi, Savanier, Estève), Laurent Nicollin sait que le mois d’août risque d’être délicat pour la suite de la saison. « C’est comme dans un col, il faut prendre le premier groupe car même si après tu lâches, tu es sûr de ne pas finir dernier, a-t-il imagé dans L’Équipe. J’attends cette saison de moins souffrir et galérer que la précédente (12e au final, mais encore 15e après 22 journées), en obtenant un maintien plus rapide, avec du plaisir et le sourire. » Les Montpelliérains espèrent l’avoir dès à présent, en vivant un été en or.

AS Monaco : Salisu pour cinq ans (officiel)

À un an de la fin de son contrat avec Southampton, Mohammed Salisu (24 ans) a officiellement signé à Monaco, tard hier soir. L'international ghanéen s'est engagé jusqu'en 2028. Le défenseur, proche de signer à Rennes en 2020, rejoint l'ASM contre environ 15 M€. Grand gabarit (1,91 m), Salisu a disputé 80 matches en trois saisons avec Southampton.

Stade de Reims : Still veut contrarier l’OM

Hasard du calendrier, le Stade de Reims débutera encore sa saison à Marseille à la mi-août. Une aubaine pour Will Still. « L’an dernier (1-4), on y était un peu allés pour ne pas perdre, reconnaît l’entraîneur belge du club marnais. Cette fois, on ne va pas garer un bus devant nos 16,50 mètres et s’emmerder nous-mêmes. On devra mettre une intensité folle et courir comme jamais, mais c’est un beau challenge. On peut se permettre de rêver et d’essayer. »

LOSC : Zakaria vers Rennes, Zedadka en Espagne ?

Cible successivement de l'OM, du RC Lens et plus récemment du LOSC, Denis Zakaria est un joueur très convoité au mercato. Surtout en Ligue 1. Comme si cela ne suffisait pas, Mohamed Toubache-Ter a ajouté un prétendant à la liste du milieu de terrain de la Juventus Turin : le Stade Rennais ! Au rayon des départs, Akim Zedadka a décliné Gaziantep et pourrait rebondir du côté de Cadix, en Espagne.

💣 Petite bombe lâchée par @MohamedTERParis à l’instant ! Denis Zakaria 🇨🇭 serait sur les tablettes du Stade Rennais au milieu. #MercatoSRFC — Actu SRFC (@ActuSRFC_) August 1, 2023

