Todibo vers MU en janvier, nouveau stade à l'étude à Rennes, boycott à Brest

Incertain pour le déplacement de l’OGC Nice à Metz ce samedi (17h), Jean-Clair Todibo attise déjà les convoitises au prochain mercato hivernal. Selon Nicolo Schira, le défenseur central des Aiglons fait partie de la short-list d’Erik ten Hag du côté de Manchester United, en compagnie de Matthijs De Ligt (Bayern Munich) et d’Antonio Silva (Benfica Lisbonne).

#ManchesterUnited’s priority for January’s #transfers window is to sign a new centre-back: in #TenHag’s short list there are Matthijs #DeLigt (Bayern Munich), Antonio #Silva (Benfica) and Jean-Clair #Todibo (OGC Nice). #MUFC