Un coach de L1 a recalé Adams et Bard, Still fait encore polémique, Liverpool sur un Rennais

OGC Nice : Farioli va récupérer un flop du Mercato d’Ineos

Flop de l’OGC Nice, Robson Bambu (26 ans) va revenir sur la Côte d’Azur cet hiver à l’issue de son prêt au Vasco de Gama (D1 brésilienne). Selon Globo, le club de Dimitri Payet ne conservera pas le défenseur brésilien, les conditions de son option d’achat (22 matchs) n’ayant pas été levée. Cette saison, Bamba s’est arrêté à 21 apparitions avec le club de Rio …

FC Lorient : Adams, Bard, Mendy, Hunou… Les incroyables couacs de Le Bris

Face au départ du responsable du recrutement et ancien agent Ali Zarrak au FC Lorient, Mohamed Toubache-Ter a pris la parole pour dénoncer les décisions de Régis Le Bris, surnommé « Dexter » en interne et qui a multiplié les erreurs cet été.

Sur X, l’insider a fait savoir que les Merlus, à l’initiative de Le Bris, ont refusé plusieurs pistes de la cellule de recrutement comme Akor Adams (MHSC) – qui voulait venir mais que le coach et son adjoint voyaient comme « un joueur de N1 » - ou encore Melvin Bard (OGC Nice), avec qui des discussions avancées avaient été nouées. Ce dernier a privilégié la piste de Benjamin Mendy, poussée par son agent.

Régis Le Bris a également refusé plusieurs jeunes talentueux (El Aynaoui, Kaba, etc.) et militait pour la venue de l’ancien rennais Adrien Hunou. Une piste qui n’a pas été menée à terme du fait des distensions internes.

En Mai-Juin, la cellule de recrutement lui propose de signer Akor Adams (joueur voulait venir à Lorient)



Le Bris refuse: trop de déchet technique selon lui.

Il envoie son adjoint le voir jouer.

Ce dernier lui dira « Joueur de N1 qui joue ds un championnat de N2 »#FCLorient — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 16, 2023

Le Havre : Elsner est un grand fan de Napoléon

Dans un entretien à L’Equipe, Luka Elsner (coach du Havre) a confié son admiration pour … Napoléon. « Napoléon m’a le plus fasciné. Il y en a d’autres, Marc-Aurèle, Alexandre le Grand, ou Abraham Lincoln mais c’est celui dont je connais le mieux l’histoire. Et sur le côté leadership, c’est le premier exemple qui te vient à l’esprit. Il a su embarquer dans son sillage tout un peu, ça a été un génie militaire, sociétal aussi car il a mis énormément de choses en place. Il est parti de pas grand-chose puis a fini empereur et dominé une partie de l’Europe. Son ascension est incroyable. Mais je n’envie pas son destin, je n’aurais pas aimé être lui. Et je n’en ai certainement pas du tout le charisme », a confié le Slovène.

Toulouse - Rennes : Desler de retour

Sans victoire depuis huit matches (4 nuls et 4 défaites), aux portes de la zone rouge et même rattrapé au classement par l’OL, le Toulouse FC doit se reprendre d’urgence face au Stade Rennais (15h). Même si son entraîneur Carles Martinez Novell reste mesuré : « Je ne veux pas que les joueurs ressentent cette pression supplémentaire. Il faut qu’ils jouent librement. » Absent depuis sa blessure à un œil contre Lorient (1-1), le latéral droit Mikkel Desler effectue son retour. Victime de fatigue musculaire, le milieu Niklas Schmidt est encore ménagé.

Stade de Reims : Still pris en grippe par l’arbitrage ?

Après une semaine où son nom a été associé à Sunderland, Will Still est encore au centre du débat suite à la défaite du Stade de Reims hier à Lens (0-2). « Lundi, je me suis rendu à Londres, mais pour aller voir ma copine qui est anglaise et qui habite à Londres, s’est-il justifié. J’ai dû expliquer aux joueurs que j’étais en couple avec quelqu’un à Londres et ils se sont foutus de ma gueule. Je sais que des gens veulent nuire à mon image, mais je suis tranquille. » Pas tant que cela puisque ce même Still est désormais chambré par François Letexier !

« Mon dernier match à l’extérieur ? C’est ce que m’a dit l’arbitre à la fin du match pour ça que j’ai trouvé ça drôle de sa part ou pas drôle du tout. Il m’a dit : "ça ira mieux en Angleterre" quelque chose comme ça, je ne trouvais pas ça très approprié, c’est inintéressant, s’est-il agacé. Ce ne sera pas du tout mon dernier match à l’extérieur à Reims. Sauf si le club me vire demain. Mais je ne pense pas que ce soit prévu. Je suis et je serai l’entraîneur de Reims pour encore de longs mois ou de longues années, je l’espère. Je ferai tout pour que Reims termine dans le top 9 et fasse plus si c’est possible. »

RC Strasbourg : Vieira espère la passe de deux à Lorient

Si l’ambiance dans le groupe du RC Strasbourg n’a jamais été plombée par la série de huit matches sans victoire, le succès obtenu à la dernière seconde dimanche dernier face au Havre (2-1) a fait du bien dans les têtes. « Je connais mieux mes joueurs, ils ont plus d’automatismes, nous avons un onze qui se dégage », a assuré Patrick Vieira, qui espère enchaîner deux victoires pour la première fois de la saison. Gerzino Nyamsi, victime d’une déchirure pectorale à Reims (1-2), manquera encore à l’appel. Vieira sera aussi privé d’Ismaël Doukouré, qui souffre d’une grosse entorse depuis le nul à Brest.

Stade Rennais : Liverpool lorgne Theate

Dans le viseur de la Fiorentina, Arthur Theate fait l'objet de nombreuses convoitises en vue du mercato. Selon Ekrem Konur, la Viola mais aussi Liverpool et l'Inter Milan sont intéressés par le profil du défenseur central belge du Stade Rennais. Si le club breton n'entend pas s'en séparer cet hiver, la porte serait ouverte cet été pour 20 millions d'euros.

FC Metz : Camara pilier du système

Défait deux fois de suite sans marquer (0-2 à Lille et 0-1 contre Brest), le FC Metz reçoit Montpellier, un rival pour le maintien. Peu emballants à domicile (un seul succès en sept réceptions), les Grenats aimeraient souhaiter de bonnes fêtes à leurs supporters avec une victoire, d’autant plus qu’un déplacement périlleux les attend mercredi sur le terrain du PSG. Élu meilleur espoir africain de l’année cette semaine, le milieu sénégalais Lamine Camara (19 ans) sera l’un des piliers du système de jeu lorrain, aujourd’hui.

Montpellier HSC : Sylla et Der Zakarian se sont expliqués

Soupçonné de penser « plus à la CAN qu’au club », sans que son nom ne soit cité, l’international guinéen Issiaga Sylla s’est expliqué cette semaine avec Der Zakarian, selon L’Équipe. Quant à la pique lancée par le coach du Montpellier HSC à Arnaud Nordin (7 matches disputés cette saison) – « ça fait six mois qu’il est blessé, c’est beaucoup » –, elle n’aurait pas prêté à conséquences.

Stade Brestois : Lorenzi n’a pas oublié le FC Nantes

De retour à Nantes (13h), où il a été formé, Grégory Lorenzi entretient un fort lien affectif avec son ancien club. « J’ai toujours ce petit air nostalgique, glisse le directeur sportif du Stade Brestois dans L’Équipe. C’était vraiment des bons moments. »

