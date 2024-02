Un Niçois prévient l'OL, Rennes garde espoir après Milan, Yoro (LOSC) a choisi son futur club

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

OGC Nice : Guessand voit l’OL comme un tournant pour l’Europe

En conférence de presse, Evann Guessand a évoqué la saison de l’OGC Nice et la course à l’Europe. La volonté de l’attaquant des Aiglons est claire : viser la deuxième place. « On est pratiquement resté 2e tout le temps jusqu’ici, il faut garder ce cap. Sinon on aura des regrets. Ce serait dommage de craquer vers la fin. Sortir des places européennes serait rater notre objectif (…) C’est un challenge très excitant, il n’existe pas mieux que de jouer l'Europe ».

Pour se faire, le Gym doit relancer la machine et cela passe par le déplacement à Lyon ce vendredi. Un match qui est redouté par les Aiglons : « C’est une équipe qui a repris confiance en elle et récupéré de belles recrues. A domicile, ils voudront appuyer fort d’entrée face à un adversaire comme nous, qui sort d’une défaite. Ce sera un beau duel. Je ne pense pas qu’ils nous attendront en bloc bas, il y aura probablement des coups à jouer offensivement. On y va pour gagner ce premier tournant de cette fin de saison ».

RC Strasbourg : Sels en dit encore plus sur son départ

Après cinq ans et demi passés au RC Strasbourg, Matz Sels (31 ans) a quitté l’Alsace en janvier dernier pour signer à Nottingham Forest en échange de 8 M€ (plus 2 M€ de bonus). « Dans ma tête, je n’étais pas programmé pour partir en janvier. J’imaginais plutôt un éventuel départ à l’été 2024, a-t-il raconté dans Le Parisien. Être transféré en milieu de saison, c’est particulier. Difficile même, car on doit s’acclimater dans des délais assez courts à une nouvelle équipe, à un autre environnement. Mais un club de Premier League, à mes yeux le meilleur championnat au monde, m’offrait 3 ans et demi de contrat. Ce challenge sur du long terme m’a séduit. Dans notre milieu, il faut saisir les opportunités. Le train ne repasse pas toujours deux fois. Il faut monter à bord. Je voulais, surtout, quitter Strasbourg dans le bon sens. »

Stade Rennais : Bourigeaud garde espoir après Milan

Bien que largement dominé par l’AC Milan, jeudi en 16es de finale aller de la Ligue Europa (0-3), le Stade Rennais croit encore en ses chances de qualification. Après Julien Stéphan, c’est Benjamin Bourigeaud qui semble déborder d’optimisme. « On a manqué de lucidité à certains moments mais ce n’est que la première manche. On va tout donner chez nous la semaine prochaine. Le score est lourd mais on garde espoir, a-t-il affirmé au micro de RMC Sport. Quand on a été mené, on a essayé d’aller chercher plus haut. Mais ce sont des joueurs de qualité qui ont réussi à nous faire courir et à mettre ces trois buts. On est frustré car on n’a pas marqué. Après, ils vont venir chez nous et on va faire le maximum. »

LOSC : Yoro se rapproche du PSG

Dans les petits papiers de plusieurs grands clubs européens, déjà cet hiver, Leny Yoro devrait quitter le LOSC au mercato estival. Selon Romain Collet-Gaudin, le défenseur central se rapproche de plus en plus du PSG ! « Il devrait être l’une des premières recrues du club parisien lors du mercato estival. Pour le moment, le PSG a plusieurs longueurs d’avance sur le Real Madrid », affirme le journaliste de Sky Sport.

