Nice suspend Atal, Maurice et l’OL scrutent au Mercato, offre pour David, coups durs à Strasbourg

Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Jonathan David est finalement resté à Lille cet été. Mais l'attaquant canadien pourrait vraiment quitter le club nordiste cet hiver puisque l'AC Milan entendrait formuler une offre au LOSC lors du prochain mercato hivernal pour s'attacher les services de l'ancien joueur de La Gantoise, si l'on en croit les informations de La Gazzetta dello Sport.

Alors que le RC Strasbourg se déplace ce samedi (17h) sur la pelouse du Paris Saint-Germain, à l'occasion de la neuvième journée de Ligue 1, deux recrues estivales du RCSA, Emanuel Emegha et Ângelo Gabriel, ne se seraient pas entraînés ce mardi et seraient incertains pour le choc face au PSG.

Titulaire indiscutable avec Le Havre depuis le début de la saison, Gautier Lloris a prolongé ce mardi son contrat avec le club havrais. Le défenseur central français est désormais lié jusqu'en juin 2026 avec le HAC.

Suite à la polémique provoquée par Youcef Atal au sujet du conflit israélo-palestinien, l'OGC Nice a suspendu le joueur algérien. « Dès son retour de la sélection nationale d'Algérie, où il était depuis le 9 octobre, les dirigeants de l'OGC Nice ont convoqué et échangé avec Youcef Atal. L'OGC Nice entend que le joueur a reconnu son erreur en retirant rapidement le partage de la publication et a présenté ses excuses écrites et publiques. Néanmoins, compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l'encontre du joueur, préalables à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires. À ce titre, le club a décidé de suspendre Youcef Atal jusqu’à nouvel ordre, explique un communiqué. Nous tenons à souligner que la réputation et l'unité de l'OGC Nice résultent du comportement de l'ensemble de ses salariés qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l'institution. Comme lors de son message de vendredi dernier, où l’OGC Nice rappelait son engagement ferme pour que la paix prévale sur toute autre considération. »

Parti du Stade Rennais pour signer à Samsunspor, Flavien Tait est revenu sur son départ. « Le mercato s’active souvent au dernier moment, c’est ce qu’il s’est passé pour moi, a déclaré le milieu de terrain à Ouest France. Malheureusement, on arrivait à la fin d’un cycle, de nouveaux joueurs sont arrivés et je savais que ça allait être compliqué pour moi au niveau du temps de jeu. C’est pour cela que j’ai pris la décision de partir. »

La large victoire de l’équipe de France Espoirs de Thierry Henry face à Chypre hier à Grenoble (9-0) n’est pas passée inaperçue. Selon Le Progrès, Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement de l'OL, était présent au Stade des Alpes, au même titre que Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais.

Interrogé sur les secrets de sa longévité, Dante a donné quelques recettes miracles apprises au Bayern Munich. Là-bas, l'actuel défenseur de l'OGC Nice a côtoyé certaines stars comme Robert Lewandowski. « J’avais déjà 29 ans, mais je n’étais pas encore précis dans ce que je faisais, alors que pour être performant tous les trois jours au Bayern, il fallait vraiment l’être, a-t-il déclaré dans L’Équipe. Là-bas, j’ai arrêté le lait de vache pour le lait d’amande ou de soja. J’ai commencé à manger du pain et des pâtes sans gluten, à ne prendre que des fruits et légumes bio. Je voyais autour de moi : Arjen Robben, c’est un malade, un fou, tout est carré quand il mange. Ribéry, il fallait voir comment il taffait, son sérieux dans ce qu’il faisait autour du terrain, avec les courses supplémentaires ou le gainage qu’il s’imposait dans le vestiaire les soirs où il était entré en fin de match. Et Lewandowski, c’était le pire. Sa femme est coach sportive et nutritionniste. Vous voyez le muesli le matin ? Il le mangeait avec de l’eau chaude. Au Bayern, on m’a dit : “Tu n’as pas besoin de ci ou ça…” J’ai tout de suite vu le changement : tu as l’impression que ton corps est tout le temps prêt, tu n’as jamais de coup de mou. J’y ai passé un cap qui m’a permis de rester bien jusqu’à aujourd’hui. »

