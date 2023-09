Vague de forfaits à Monaco avant l’OM, bonne nouvelle à Rennes, coups dur à Nice et Reims

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

L’AS Monaco décimé avant l’OM !

Désireux de se relancer face à l’OM samedi soir (21 heures) après sa défaite dans le derby contre Nice (0-1), l’AS Monaco doit composer avec une vague d’absence très importante pour le choc contre les Phocéens. En effet, le club asémite devrait faire sans Breel Embolo, Eliesse Ben Seghir, Caio Henrique, Mohammed Salisu, Sofiane Diop (tous blessés) et Aleksander Golovin (suspendu). Par ailleurs, Takumi Minamino (auteur d’un super début de saison) est incertain. De quoi donner un peu de baume au cœur des Marseillais pour la première de Gennaro Gattuso ?

Le Stade de Reims attaqué en justice par un joueur

Si le Stade de Reims va bien sur le terrain avec une cinquième place de Ligue 1 actuellement, le club champenois est secoué par une sale affaire en coulisses. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le gardien de but Florent Duparchy (23 ans) a en effet porté plainte contre son club pour « mise en danger de la vie d’autrui » après avoir été victime de deux commotions qu’il estime mal prises en charge et qui sont en train de ruiner sa carrière. Blessé en août 2022 et touché à nouveau l’an dernier, le portier a raconté à L’Equipe son calvaire, lui qui a vu son départ à Guingamp capoter à cause de ses soucis. « Plus personne ne me soigne, plus personne ne me paie, je suis à l’abandon », a-t-il notamment déclaré.

MHSC : Nicollin soutient Longoria

Bousculé par des leaders de groupes de supporters de l’OM dans une réunion houleuse lundi dernier, l’Espagnol a failli quitter son poste de président avant de finalement œuvrer pour assainir l’environnement du club phocéen. Dans Midi Libre, le président du MHSC, Laurent Nicollin, qui s’est dit « inquiet », a eu un mot à l’égard de Pablo Longoria : « J’ai envoyé un message de soutien à Pablo Longoria parce que c’est quelqu’un que j’apprécie. Il m’a répondu, je l’ai senti touché. Sinon, je ne suis pas dans leurs réunions, je ne sais pas ce qui s’est raconté. C’est regrettable mais cette violence est à l’image de la société actuelle ».

Girondins : Guion rassuré ?

Annoncé sur la sellette en milieu de semaine, David Guion a été rassuré par les dirigeants des Girondins de Bordeaux. Selon RMC Sport, le coach du FCGB a « intégré que l'entraîneur était la cible » mais il garde la confiance de sa direction. Son avenir n'a jamais été évoqué au Haillan et aucun contact n’a été établi avec d'autres entraîneurs.

Mais aussi...

Stade Rennais : Kalimuendo de retour !

Les bonnes nouvelles s’enchaînent au Stade Rennais. Après Martin Terrier, qui pourrait revenir dimanche contre le FC Nantes (20h45), Arnaud Kalimuendo a fait son retour à l’entraînement collectif hier suite à sa blessure avec l’Equipe de France Espoirs lors du dernier rassemblement. Bruno Genesio devrait en dire plus sur sa présence ou non contre les Canaris au Roazhon Park.

Stade Brestois : Brahimi absent à Nice

Comme attendu, Billal Brahimi ne pourra pas être aligné contre l’OGC Nice (dimanche, 15h) en vertu d’un accord passé entre les deux clubs lors du prêt du joueur de 23 ans cet été.

AS Monaco : Ben Yedder suivi en Arabie saoudite ?

Selon Ekrem Konur, l'attaquant international tricolore de l'AS Monaco Wissam Ben Yedder (33 ans) serait dans le viseur d'Al-Ahli au prochain mercato hivernal.

Toulouse FC : Aboukhlal, saison terminée ?

Touché au genou droit il y a huit jours lors du match de Ligue Europa sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise (1-1), l'attaquant de Toulouse Zakaria Aboukhlal a finalement été opéré hier, d'après le compte X (ex-Twitter) du Téfécé, qui précise que le Marocain de 23 ans sera « probablement indisponible jusqu'à la fin de saison », sans en dire plus sur la nature exacte de sablessure.

