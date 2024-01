Verdict pour Atal, un joueur du LOSC cambriolé, deux anciens buteurs de l'OL à Metz ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Hefti (Genoa) arrive à Montpellier

En mal de temps de jeu au Genoa, l'arrière droit suisse Silvan Hefti devrait rejoindre Montpellier en prêt avec option d'achat. Ancien international espoir suisse, le latéral droit est aussi capable de dépanner à gauche ou en défense centrale.

Montpellier are set to complete the signing of Genoa right-back SIlvan Hefti (26). The deal could be concluded later today. (L'Éq)https://t.co/I8dDLoS2iK — Get French Football News (@GFFN) January 2, 2024



Tottenham va signer un autre défenseur que Todibo

Alors que les Spurs pistaient Jean-Clair Todibo, la piste semble être abandonnée. Le club londonien s'apprête en effet à enrôler Radu Dragusin (Genoa), qui était le plan B du Niçois.

⚪️🇷🇴 Radu Dragusin has accepted all details of Tottenham contract proposal as personal terms have been agreed, as revealed last week.



Despite public statements on new deal, he’s now waiting for Spurs.



Spurs and Genoa remain in talks to get the deal done very soon ⏳⌛️ pic.twitter.com/sY6xdt5d0H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2024

Zhegrova (LOSC) cambriolé

Selon BFM, le Lillois Edon Zhegrova a été à victime d'un vol par effraction à son domicile, situé à Villeneuve-d'Ascq, peu avant minuit pendant la soirée du Nouvel An. Il était absent au moment du cambriolage. Des vêtements de luxe ont été dérobés. Il va porter plainte.

Mais aussi...

AS Monaco : Brassier (Brest) et Obando en approche ?

Après une première offre refusée par Brest à hauteur de 8 M€, une deuxième va être faite, de l’ordre de 10 M€ (hors bonus). L’ASM est proche d’un accord avec le joueur, qui s’interroge tout de même sur la concurrence à laquelle il serait confronté. Le club de la Principauté prépare aussi l’avenir. Alors que Wissam Ben Yedder (qui fêtera ses 34 ans l’été prochain) se trouve en fin de contrat au mois de juin, des sources équatoriennes rapportent un intérêt concernant Allen Obando. Le buteur du Barcelona Guayaquil (17 ans) est également suivi par le PSG, Dortmund et le City Group.

OGC Nice : verdict aujourd’hui pour Atal

Youcef Atal, qui a comparu le 18 décembre devant le tribunal correctionnel de Nice pour provocation à la haine en raison de la religion, connaîtra son jugement aujourd’hui. La procureure de la République a requis 10 mois de prison avec sursis et 45 000 euros d’amende à l’encontre du latéral droit (27 ans) qui avait relayé sur les réseaux sociaux une vidéo haineuse liée à la guerre entre Israël et le Hamas. Atal, retenu avec l’équipe d’Algerie pour la CAN, est suspendu par l’OGCN depuis le 18 octobre.

RC Strasbourg : Lukovic plutôt au Racing qu’à Lille ?

Suivi par de nombreux clubs européens, dont le FC Metz et le LOSC en France, mais aussi le City Group, l’attaquant serbe Milos Lukovic pourrait rejoindre le RC Strasbourg cet hiver. Ces derniers jours, Lille serait passé à l’action, avec une offre estimée à 4 millions d’euros mais le RCSA pourrait débourser rafler la mise finale avec une offre de 5,5 M€.

Et enfin...

FC Metz : Mikautadze et un ex de l’OL en vue ?

Meilleur buteur du National cette saison (12 buts, Esteban Lepaul (23 ans) est courtisé. Metz s’est notamment mis d’accord avec son club d’Épinal et négocie avec l’attaquant formé à l’OL. Le club lorrain programmerait son arrivée pour l’été prochain, le laissant terminer la saison à Épinal. Leader de L2, Angers se montre plus pressant et aimerait l’accueillir dès cet hiver. Lepaul se donne quelques jours de réflexion. Vendu 15 M€ à l’Ajax Amsterdam l’été dernier, Georges Mikautadze est lui attendu cet après-midi en Lorraine pour passer sa visite médicale et signer son prêt de six mois. Le buteur devrait être qualifié dès ce week-end pour affronter Clermont en Coupe de France.

Stade de Reims : Still se méfie en Coupe

Avant le match de Coupe de France contre Dinan, Will Still a dressé un premier état des lieux au Stade de Reims. « Parfois il faut un peu de chance et nous savons que l’adversaire va nous sortir un énorme match, a-t-il analysé dans L’Union. Mais nous irons là-bas en respectant tout le monde. Et si nous devons passer, j’espère que le prochain tour se disputera à domicile parce que j’en ai ma claque de toujours jouer la Coupe dehors. »

🔴⚪️ Will Still



➡️ Avant Dinan - Reims en Coupe de France



👉🏻 À lire dans L’Union pic.twitter.com/BJF0FWfaIS — Reims VDT (@reimsvdt) January 3, 2024

