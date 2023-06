ASSE, Girondins : le verdict est tombé pour la Ligue 2 à 21 clubs !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Il n'y avait pas beaucoup de suspense et le verdict n'est donc guère surprenant. L'Equipe annonce que le conseil d'administration de la LFP, réuni ce mercredi matin à Paris, a décidé de rejeter la demande d'Annecy d'élargir la Ligue 2 à 21 clubs pour la saison 2023-24 et ainsi éviter la descente en National 1 du club savoyard, qui se dit victime des incidents du match Bordeaux-Rodez (0-1). S'il n'y avait pas de suspense, c'est parce que la plupart des présidents de clubs de Deuxième division avaient préalablement fait savoir qu'ils étaient contre cette possibilité. Et pour cause : la manne financière aurait dû être partagée en 21 et non en 20...