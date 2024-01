L2 : les Girondins gagnent, l'ASSE et Caen font la belle opération

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Respectivement vainqueurs à Bastia (2-1) et à Pau (1-0), Caen et l'ASSE réalisent les belles opérations de cette 21e journée de Ligue 2 puisqu'ils grimpent de cinq places chacun pour occuper les 5e et 6e positions. L'opération est d'autant plus belle pour Normands et Foréziens que parmi les quatre premiers, seul Angers s'est imposé, ce qui permet au SCO de prendre les commandes de la L2. Le choc entre l'ancien leader auxerrois et le 3e grenoblois s'est terminé sur un score de 1-1. Dans le bas du tableau, joli succès des Girondins sur Valenciennes (3-1). Le FCGB remonte à la 13e place.

Victoire importante pour les Girondins

Pau 0-1 ASSE

Grenoble 1-1 Auxerre

Angers 3-2 QRM

Dunkerque 2-0 Ajaccio

Laval 1-1 Paris FC

Guingamp 3-3 Rodez

Concarneau 1-0 Troyes

Amiens 1-0 Annecy

Bordeaux 3-1 Valenciennes

Bastia 1-2 Caen

