Laval cale, Grenoble et Auxerre tombent, l’ASSE se frotte les mains sans jouer !

Sans jouer, l’ASSE et le SCO Angers ont peut-être réalisé la bonne opération de la soirée en Ligue 2. En effet, suite aux résultats du soir, les Verts restent cinquièmes mais ont surtout l’occasion de revenir à deux petits points du leader en cas de succès lundi dans le Chaudron.

En effet, le Stade Lavallois, en déplacement à Amiens (0-0), a calé. Invaincu après 11 journées, Grenoble a même chuté à Pau (2-3). Au bout du temps additionnel, l’AJ Auxerre s’est inclinée chez elle, victime d’un hold-up de la lanterne rouge Dunkerque (0-1).

Annecy et Concarneau sourient

En bas de tableau, Annecy, victorieux à QRM (2-1) et Concarneau qui a retourné l’AC Ajaccio (2-1) font les bonnes opérations. Pas de vainqueurs entre le Paris FC et l’ESTAC (2-2), ni entre Bastia et Guingamp dans un match du ventre mou (0-0). S’il menait 2-0, le VAFC a été repris par Caen dans le temps additionnel (2-2).

Plus tôt dans la journée, les Girondins de Bordeaux ont aggravé leur cas en ne parvenant pas à battre Rodez (2-2) au Matmut Atlantique.

