RC Lens, Stade Rennais, LOSC – Mercato : plusieurs dossiers relancés grâce à la LFP ?

Le CA de la Ligue a acté une Ligue 1 à 20 clubs. Un coup dur pour Amiens et Toulouse, mais le RC Lens, le Stade Rennais et le LOSC pourraient en profiter.

Le RC Lens, le Stade Rennais, le LOSC et d’autres clubs de Ligue 1 rient. Pendant ce temps, Toulouse et Amiens pleurent. Réuni vendredi matin, le conseil d’administration de la Ligue a voté pour le maintien de la L1 à 20 clubs. Mardi matin prochain, l’assemblée générale de la Ligue va valider cette décision qui passera ensuite devant l’assemblée générale de la Fédération le 26 juin. Une décision qui bouleverse déjà le mercato de Ligue 1.

Le RC Lens et le Stade Rennais se frottent les mains pour Kakuta et Guirassy

Relégué en Ligue 2, Amiens va connaître une saignée. Pour en profiter, en première ligne, il y a le RC Lens qui veut se renforcer à moindre coût. De retour dans l’élite professionnelle, les Lensois négocient avec Amiens depuis plusieurs semaines pour Gael Kakuta (28 ans). Engagé jusqu’en 2022 avec les Picards, le milieu offensif souhaite jouer dans son club formateur. Déjà d’accord avec les Artésiens, l’international congolais (5 caps) attend un signe de sa direction actuelle. Avec cette descente en Ligue 2, Amiens sera contraint de baisser ses prétentions de 5M€. Toujours à la recherche d’un milieu de terrain relayeur, le RC Lens pourrait relancer la piste menant à Thomas Monconduit (29 ans, contrat jusqu’en 2021). Aux dernières nouvelles, le joueur formé à l’AJ Auxerre est plus séduit par Lorient.

Mais, il n’y a pas que les petits budgets qui vont profiter des déboires du TFC et de l’ASC. Le Stade Rennais est intéressé par le profil de Serhou Guirassy (24 ans). Auteur de 9 buts en Ligue 1, l’avant-centre s’est monté à son avantage. En cas de départ de M’Baye Niang vers l’OM, les Bretons pourraient bien accélérer cette piste. L’organigramme rennais est déjà tombé d’accord avec le joueur engagé jusqu’en 2022. L’attaquant est séduit par la perspective de jouer la Ligue des Champions. En cas d’un départ de Moussa Dembélé, l’OL reste sur les rangs. Là encore, l’Amiens SC ne pourra pas lutter. L’organigramme amiénois réclamait 20M€. La descente fera baisser de manière drastique le prix.

Après Jean, Lens s’intéresse à Sylla, Boisgard, Dossevi et Gradel, le LOSC en embuscade sur Diakité

Cette décision va aussi créer un exode de joueurs au Téfécé. Et c’est encore le RC Lens qui est sur les rangs pour récupérer des Toulousains. Débarqué en prêt en janvier, Corentin Jean s’est déjà engagé chez les Sang et Or qui ont levé l’option d’achat.

Après cela, les intérêts artésiens se sont portés sur Sylla (26 ans, contrat jusqu’en 2023), Boisgard (23 ans, contrat jusqu’en 2022), Dossevi (32 ans, contrat jusqu’en 2021) et Gradel (32 ans, contrat jusqu’en 2021). Ces joueurs épousent bien la volonté du club d’engager des éléments ayant connu la Ligue 1. La situation toulousaine pourrait profiter au RC Lens.

Grand espoir du Téfécé, Bafodé Diakité (19 ans) devrait lui aussi quitter son club formateur. Brillant dans le marasme toulousain, le défenseur central a tapé dans l’oeil de Luis Campos. Le directeur sportif portugais verrait bien le joueur, sous contrat jusqu’en 2023, prendre la suite de Gabriel. Sur le départ, le Brésilien est sur les tablettes du Napoli et d’Everton. Le président Olivier Sadran, très dur en affaires, n’aura cette fois pas toutes les cartes en main pour négocier au mieux les départs. Pour Amiens et Toulouse, en plus de la promesse de Ligue 2, cette décision de la Ligue est synonyme d’une double défaite.