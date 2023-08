Ligue 2 BKT en direct : quelle chaîne pour regarder les matchs en 2023/2024 ?

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

La saison de football 2023/24 s'annonce excitante ! Que vous soyez un supporter de longue date ou un novice dans le monde du football, il est crucial de savoir où et comment visionner les matchs de Ligue 2. Nous avons rassemblé toutes les informations nécessaires pour vous.

Amazon Prime Video, avec son Pass Ligue 1, offre à ses abonnés Prime l'opportunité de suivre huit matchs en direct de la Ligue 2 BKT chaque week-end. Les matchs sont généralement diffusés le samedi soir à 19h, dont sept sont accessibles via le multiplex. Chaque rencontre peut être visionnée individuellement et en intégralité. Un bonus pour les abonnés Amazon est la possibilité de regarder le même match sur deux écrans différents avec un seul compte.

Bien qu'Amazon détienne 80% des droits de diffusion de la deuxième division jusqu'en 2024, beIN SPORTS propose également le premier et le dernier match de chaque journée de Ligue 2. Ces matchs sont programmés le samedi à 15h et le lundi à 20h45, avec Clément Grèzes qui prend le relais de Samuel Ollivier pour les commentaires.

Pour ceux qui préfèrent regarder les matchs confortablement installés sur leur canapé, vous pouvez suivre les rencontres en replay ou en streaming sur votre téléviseur et tous vos autres écrans grâce aux applications Prime Video et myCANAL (via l'offre CANAL+ SPORT avec beIN SPORTS).

Il est important de noter que la chaîne L’Équipe TV et Amazon Prime Video ont conclu un accord pour co-diffuser gratuitement une des affiches de Ligue 2 du samedi soir à 19h.

Pour souscrire au Pass Ligue 1, rendez-vous sur primevideo.com/ligue1. L'abonnement est disponible exclusivement pour les membres Prime en France moyennant un supplément de 99€ par saison ou 14,99€ par mois (annulable à tout moment). Les non-membres devront d'abord s'inscrire au programme Amazon Prime.

Vous êtes également intéressé par la Ligue 1 ? En 2023-2024, Prime Video diffusera sept des neuf matchs de Ligue 1 Uber Eats à chaque journée du championnat.

Préparez-vous pour une saison de football mémorable ! Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur primevideo.com/ligue1.

