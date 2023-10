Ligue Europa : la chaîne qui diffuse Panathinaikos - Rennes est...

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Aujourd'hui (21 heures), le choc Panathinaikos - Rennes est à l'affiche en Ligue Europa (3ème journée du groupe F). Nous vous invitons à vous brancher sur la chaîne RMC Sport 3 pour suivre le match en direct. Pour les autres, ça se passe dès le coup de sifflet final sur But! Football Club Comment voir le match sur RMC Sport ? Pour voir le match sur RMC Sport, vous devez bien évidemment avoir un abonnement actif pour accéder à la chaîne. Une fois votre abonnement activé, vous avez votre sésame pour l'UEFA Champions League, les matchs de l'Europa League et l'Europa Conférence League. Découvrir l'offre RMC Sport RMC Sport, ce sont les meilleures affiches de la Ligue des Champions et la majorité des matchs d'Europa League et de Conference League. Vous disposez aussi d'un accès à la LIGA Portugal BWIN pour vivre toute l'intensité du championnat portugais. Profiter de l'offre RMC Sport Podcast Men's Up Life Pour résumer Aujourd'hui, la Ligue Europa (Groupe F) reprend ses droits avec le match Panathinaikos - Rennes comptant pour la 3ème journée de la phase de groupes de la compétition. Un match que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne RMC Sport 3 dès 21 heures. Et rappelez-vous : l'actualité de vos clubs favoris est sur But! Football Club.

