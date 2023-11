ASSE, OM : un ancien du LOSC a connu Marseille avec le maillot vert...

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Suivre la carrière de Kevin Mirallas n'a pas toujours été simple. Tant l'attaquant belge a multiplié les clubs, notamment en fin de parcours. En France, ce fut plus pratique avec seulement deux expériences : au LOSC, puis à l'ASSE avant qu'il ne file en Grèce, au sein de l'Olympiakos.

L'attaquant, qui s'est longuement confié à Eleven Belgium, est revenu sur ses années en Ligue 1, évoquant également l'intérêt poussé de l'OM, alors entraîné par Eric Gerets. Ça ne s'est jamais fait, mais Mirallas aurait bel et bien pu devenir un joueur marseillais. Propos retranscrits par le site poteauxcarrés.

"Pourquoi j’ai quitté le LOSC pour l’ASSE en 2008 ? En fait j’avais fait un petit cycle déjà avec l’équipe. On avait joué deux ou trois fois la Champions League. Le coach Puel nous a avertis deux semaines avant la fin de la saison qu’il allait partir à Lyon. Je me suis dit : "C’est un tournant, que va-t-il se passer ? Le club va-t-il rebondir ou va-t-il stagner un peu ?(...)Moi je voulais aller à Marseille car il y avait Eric Gerets, il m’avait appelé. Mon papa m’a dit : "Non, tu n’es pas prêt mentalement pour aller à Marseille, c’est compliqué pour les attaquants." Moi je voulais vraiment y aller, j’ai parlé avec Daniel Van Buyten. Il m’a dit : "Ce n’est pas facile, je te connais aussi, c’est un peu tôt." Et puis Saint-Etienne est arrivé, ils m’ont aussi fait les yeux doux, il y a eu plein de rendez-vous avec mes parents, avec moi. Je suis parti aux Jeux Olympiques et j’ai signé un pré-contrat avec Saint-Etienne même si Eric Gerets a poussé pour que je m’engage avec l’OM.

Ça m’a appris car les supporters de Saint-Etienne sont complètement différents des supporters de Lille. C’est une certaine pression différente. J’ai vu des choses que je n’avais jamais vues et que je ne pensais pas voir. Des supporters qui viennent dans les vestiaires tout casser, qui s’en prennent aux voitures… Il y avait une certaine insécurité. En fait j’étais à Marseille mais en vert ! (sourires) Ça a été dur mais avec le recul ça m’a appris beaucoup de choses. C’est pour ça que j’étais préparé à aller à l’Olympiakos. Il me restait encore deux ans de contrat avec l’ASSE mais avec la direction stéphanoise ça devenait un peu compliqué… Mon agent me dit : "il y a des équipes en France qui te veulent en prêt mais on a une possibilité d’aller à l’Olympiakos." J’avais joué contre eux avec les Verts quelques mois avant en Coupe d’Europe. J’avais vu l’ambiance et j’ai dit : "moi, j’ai vu l’ambiance, ça me suffit, je veux aller là-bas !"

