David (LOSC) rêve d'aller chercher le PSG, une pépite de la Juve snobe Lille et l'OGC Nice !

Les grandes ambitions de Jonathan David (LOSC)

Larges vainqueurs du Clermont Foot 63 dimanche (4-0), les joueurs du LOSC se veulent ambitieux pour cette fin de saison, à l'image de Jonathan David. « C’est sûr qu’on veut aller la chercher (la Ligue des Champions, ndlr), mais les autres équipes investissent plus d’argent que nous alors c’est compliqué. On a une bonne équipe, un bon coach et un bon système de jeu en place, ça nous permet d’avoir le plus de chance possible de notre côté », a glissé le Canadien en zone mixte. Sur Prime Vidéo, il avait dit quelques instants plus tôt... « Aller chercher Paris c’est possible, mais ça reste quand même très compliqué et finir deuxième ou troisième, ça n’a pas vraiment d’importance. C’est à peu près la même chose alors que gagner un trophée, c’est toujours bien dans une carrière. C’est quelque chose de rare. On est encore dans trois compétitions et on va essayer d’aller le plus loin dans chacune d’entre elles ».

🗣️ Benjamin André sur @PVSportFR : "Il faut que l'on joue comme ça tous les week-ends. On a eu quelques renforts au mercato. Il y a une concurrence qui s'installe et c'est bon pour nous. On a pas mal de matchs à jouer et cela tire toute l'équipe vers le haut." pic.twitter.com/F63aa72Jtk — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) February 4, 2024

Guermouche (Montpellier) rebondit à Iraklis

Après avoir résilié son contrat avec Montpellier peu avant la fermeture du Mercato, l'attaquant international U23 algérien,Yanis Guermouche, s'est engagé avec Iraklis FC.

🟢 OFFICIEL- Yanis Guermouche s'engage avec le Iraklis 1908 FC ! ✍🏼



📸 @Iraklis_FC pic.twitter.com/apkQ7bRkZg — 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) February 1, 2024

Mais aussi...

LOSC, OGC Nice : Soulé ne bougera pas de la Juve

Matias Soulé est un joueur particulièrement convoité mais ne bougera pas de Turin. Malgré l’intérêt marqué de l’OGC Nice, du LOSC, de Brentford, de l’AS Monaco, de Crystal Palace ou encore de Newcastle et de Southampton, Ekrem Konur affirme que l’ailier argentin de 20 ans devrait prolonger son contrat sous peu à la Juventus.

Stade Brestois : Lorenzi inflexible au Mercato

Sollicité pour plusieurs joueurs (Lilian Brassier, Pierre Lees-Melou, Bradley Locko pour ne citer qu’eux) cet hiver, le Stade Brestois a repoussé toutes les avances des courtisans pour la plus grande fierté de Grégory Lorenzi. « Quand on est Brest et que l’on est confronté à recevoir des offres importantes, généralement nous ne devons pas mettre trop de temps pour réfléchir. Mais on a décidé de privilégier l’aspect sportif et c’est ce qu’on a fait sur ce mercato, a affirmé le directeur sportif du SB29 à Canal+. C’est difficile car on est dans l’humain et on peut comprendre que quand un joueur à l’opportunité d’aller dans un club où le projet sportif et financier est intéressant, on arrive à se mettre à la place des joueurs. On doit prendre des décisions qui sont pas toujours faciles à prendre mais on l’a fait, et on est très content que ces joueurs soient encore avec nous. »

MHSC : Khazri conseille l'offensive à Der Zakarian

Après la défaite du MHSC à Rennes ce week-end, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 (1-2), Wahbi Khazri a conseillé à Michel Der Zakarian de plus jouer l’offensive à l’avenir. « Il faut mettre du monde devant, ce qu’on a fait dès qu’on n’avait plus rien à perdre, a-t-il affirmé après la rencontre. On est capables de bouger de belles équipes comme Lille par exemple. Mais il faut le faire sur la durée. »

