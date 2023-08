Le LOSC ramène le nul de Brentford

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Après avoir soufflé le chaud et le froid face à Dunkerque (3-1), le Cercle Bruges (7-2), le Havre (3-2) et Empoli (1-2), les hommes de Paulo Fonseca ont rendu une copie propre mais ont manqué d'efficacité pour ramener mieux qu'un match nul et vierge (0-0).

Prochaine étape pour les Dogues : le déplacement à Nice vendredi prochain pour ouvrir la saison 2023-24 de Ligue 1.

Podcast Men's Up Life