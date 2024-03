Ligue Europa Conference : le LOSC prend une belle option pour les 1/4 de finale

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC a bien négocié son déplacement en Autriche pour le compte des 8es de finale de C4, ce jeudi. Le club nordiste s'est imposé sur le terrain de Sturm Graz (1-0). C'est Jonathan David qui a inscrit le premier but des Dogues en milieu de première mi-temps.

Bouaddi décisif, Chevalier aussi

À tout juste 16 ans, Ayyoub Bouaddi a délivré sa toute première passe décisive en professionnel pour servir le Canadien. Lucas Chevalier s'est interposé dans la foulée devant Sarkaria. Pris à contre-pied, le portier lillois a fait l'arrêt avec son pied droit en extension. Et David a doublé la mise peu après le retour des vestiaires, en renard des surfaces, suite à une frappe d'Haraldsson sur la barre. Graz aurait pu réduire la marque mais Chevalier a été sauvé par sa transversale (60e). Et Zhegrova a ajouté un troisième but en fin de match, d'un joli lob. C'est donc avec trois buts d'avance que le LOSC abordera le match retour.

