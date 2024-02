LOSC : après Toulouse, les joueurs de Fonseca prennent cher

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

On vous le disait hier sur notre site : en s'inclinant sur le terrain de Toulouse, le LOSC a raté une belle occasion de faire un sacré bond au classement de pendre la 4e place à l'OGC Nice. En cause, la seconde période des Lillois à Toulouse, avec trois buts encaissés et, il est vrai, des décisions arbitrales qui n'ont gué été à leur avantage.

Néanmoins, différents consultants ont tout de même été surpris par l('attitude des Lillois au retour du vestiaire. Des propos retranscrits par le site lepetit lillois. Benjamin Nivet : "Mais on était déçu par rapport aux Lillois qui ont perdu beaucoup de ballons. Ils n’ont jamais réussi à retrouver le fil alors qu’ils étaient vraiment très bien en première mi-temps." Jérôme Alonzo : "Les joueurs peuvent plus s’en prendre à eux-mêmes qu’à l’arbitrage, car ce match là est indigne d’un prétendant au podium." Pour l'ancien attaquant Jimmy Briand, il y aurait même un problème mental. "Lille a fait une grosse première mi-temps et aurait dû se relever mentalement et reprendre le contrôle du jeu comme en première mi-temps. Derrière, ils ont plongé mentalement. Et je ne comprends pas qu’ils aient plongé après l’égalisation."

