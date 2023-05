LOSC, ASSE - Mercato : Debuchy bientôt de retour dans l'un de ses anciens clubs ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Passé par l'AS Saint-Étienne entre 2018 et 2021, Mathieu Debuchy évolue depuis un peu moins de deux ans à Valenciennes. Mais alors que le latéral droit français de 37 ans arrive en fin de contrat en juin prochain avec le VAFC, il pourrait raccrocher les crampons cet été.

Debuchy a le choix pour sa reconversion

Et l'ex-international français (27 sélections) pourrait débuter son après-carrière au LOSC, son club formateur où il y a évolué de 1993 à 2013. Et pour cause, d'après l'insider Mohamed Toubache-Ter, Mathieu Debuchy aurait reçu une offre de reconversion de la part du club lillois au niveau du centre de formation. Il aurait également une offre de reconversion de Valenciennes.

2 propositions de reconversion sur la table pour Mathieu Debuchy.



Une venant de Valenciennes mais surtout une venant de Lille.



Joueur à l’état d’esprit exceptionnel, vraiment.

Très belle carrière. #VAFC #LOSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 4, 2023

