LOSC : avant Ljubljana, Fonseca pense avoir trouvé son attaque idéale

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Il ne vise que la victoire contre Ljubljana

"Demain c'est un match important, contre une équipe difficile et nous avons besoin de le gagner. Nous venons jouer pour gagner."

Satisfait de l'association David-Yazici

"Yusuf et Jonathan ont très bien joué; Jonathan a marqué et Yusuf a fait une passe décisive face à Lyon. On verra demain si les deux vont jouer ensemble. jouer avec Yusuf en numéro 10 cela change car c'est un joueur qui joue plus proche de Jonathan. Et il a la capacité d'arriver rapidement dans la surface, et il est capable de prendre la profondeur."

Bentaleb, "un exemple pour tous"

Bentaleb, un leader de plus pour l'équipe

"C'est important d'avoir un joueur comme Nabil Bentaleb qui est capable de changer le jeu. Il a très vite compris notre jeu. Physiquement, tactiquement et techniquement c'est un très bon joueur et il est très important pour nous. Nabil est aussi un leader, il travaille beaucoup et il est un exemple pour tous."

Le calendrier du LOSC pour la saison 2023-24

Retrouvez ci-dessous les principales déclarations de Paulo Fonseca et Jonathan David en conférence de presse en veille Ljubljana - LOSC ⬇ — LOSC (@losclive) November 29, 2023

Podcast Men's Up Life